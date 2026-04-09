Transformación en México: Personas Mayores de 50 Años Combinan Tradición y Digitalización

Un estudio del Inegi revela los cambios en los hábitos de las personas mayores de 50 años en México, incluyendo el uso de la tecnología, las responsabilidades de cuidado, la percepción de bienestar y el acceso a la salud.

Las personas mayores de 50 años en México están redefiniendo la forma en que emplean su tiempo, fusionando costumbres arraigadas con una creciente integración de herramientas digitales. La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y presentada este miércoles, revela una transformación significativa en los hábitos de este grupo demográfico. Un impresionante 84.

6% de esta población participa activamente en actividades de comunicación digital, como llamadas telefónicas, envío de mensajes y uso de internet. Esta adopción generalizada de la tecnología marca un cambio notable, especialmente en un grupo que históricamente había mostrado menor vinculación con estos entornos digitales. Este cambio no implica el abandono total de prácticas anteriores, sino más bien una reconfiguración de sus rutinas. Por ejemplo, ver televisión sigue siendo una actividad popular, aunque ha experimentado una disminución de 6.1 puntos porcentuales en comparación con 2012. Paralelamente, actividades tradicionales como leer libros, revistas o periódicos, resolver crucigramas y juegos numéricos, y realizar tareas de mantenimiento y reparación en el hogar continúan siendo parte integral de su día a día, aunque con variaciones en su frecuencia. \El estudio también pone de manifiesto el papel crucial del cuidado en la vida de las personas de 50 años y más. En 2024, el 35% de este grupo se dedica al cuidado de menores de 12 años o de adultos mayores o personas con discapacidad. Esta responsabilidad recae de manera desproporcionada en las mujeres, con un 43.8% asumiendo estas tareas, en comparación con el 25.1% de los hombres. Esta disparidad confirma la persistencia de las mujeres en roles de cuidado, incluso en edades avanzadas. En cuanto a la percepción de la calidad de vida, los niveles de satisfacción se mantienen altos. Más del 80% de la población encuestada expresa satisfacción con su vida y se siente realizada. Sin embargo, al analizar indicadores más específicos, se observan matices; una proporción ligeramente menor considera que sus condiciones de vida son excelentes o que no cambiarían casi nada si pudieran retroceder el tiempo. La percepción del bienestar personal varía según la edad; el acuerdo con la afirmación “mi vida está cerca del ideal” aumenta con la edad, pasando del 73.6% en el grupo de 50 a 59 años al 79.5% en personas de 70 a 79 años, con una ligera disminución en los mayores de 80. Las diferencias por género se mantienen, con las mujeres reportando niveles de satisfacción más bajos que los hombres, especialmente en la vejez. \El estudio Enasem 2024 también analiza las limitaciones físicas y su impacto en la autonomía, así como los hábitos de consumo y acceso a la salud. Las limitaciones funcionales, como dificultad para levantarse de la cama o caminar, se incrementan con la edad, siendo más prevalentes entre las mujeres. Entre 2018 y 2024, estas limitaciones aumentaron en ambos sexos, reflejando un deterioro gradual de la capacidad física. En actividades cotidianas como hacer compras o preparar alimentos, el 9.3% de la población presenta al menos una limitación, con un porcentaje mayor en mujeres (12.4%) que en hombres (5.8%). En cuanto a los hábitos de consumo, el estudio revela una disminución en el consumo de tabaco, especialmente en mujeres, mientras que el consumo de alcohol muestra una tendencia al alza, particularmente entre los hombres. En el ámbito de la salud, aunque el 70.5% declara tener acceso a servicios médicos, existe una brecha entre el acceso declarado y el 'acceso efectivo', sugiriendo posibles obstáculos operativos. Finalmente, el estudio destaca la prevalencia de enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, que configuran el perfil de salud de este grupo de edad





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