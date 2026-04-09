Transformación en Telecomunicaciones y Desafíos en el Sector Energético Mexicano: Análisis de Oxio, Pemex y Nielsen

El mercado mexicano de telecomunicaciones se transforma con la entrada de Oxio, un nuevo modelo de negocio que revoluciona la forma de competir. Simultáneamente, Pemex enfrenta desafíos en la producción de hidrocarburos y analiza estrategias para mejorar su colaboración con el sector privado. La salida de Nielsen del mercado de medición de audiencias marca el fin de una era.

La venta de Telefónica México por 450 millones de dólares marca un punto de inflexión, no solo una salida más de la empresa española de América Latina, sino el inicio de un nuevo modelo de telecomunicaciones en el país. La entrada de Oxio , liderada por Nicolas Girard, representa un cambio radical en la forma en que se compite en el mercado.

A diferencia de Telcel, de Carlos Slim, o AT&T, de John Stankey, Oxio adopta una estrategia diferente: se posiciona como intermediario entre la infraestructura y las marcas que desean ofrecer servicios de telefonía sin ser operadores tradicionales. Este enfoque le permite operar como un “carrier de carriers”, atendiendo a empresas como Coppel, Rappi y Mercado Pago, que utilizan la conectividad para fidelizar, adquirir o retener clientes. La telefonía se transforma de un producto independiente a un servicio complementario, y esta es la clave de la operación. Aunque la adquisición de Movistar México, dirigida por Camilo Aya y con más de 20 millones de líneas, podría sugerir una incursión en el negocio directo al consumidor, el escenario más probable es que Oxio utilice esta base de clientes como plataforma de distribución para terceros, migrando gradualmente a los usuarios hacia ofertas de marcas finales como Fintech, minoristas o plataformas digitales. Este modelo ya ha sido implementado exitosamente en el Reino Unido y Brasil, donde empresas como Revolut y Nubank han integrado la telefonía en sus ecosistemas. El ejemplo local es BAIT de Walmart, y México podría seguir esa misma ruta. Es importante destacar que la marca Movistar no permanecerá, ya que Telefónica la conserva, lo que implica la construcción de una nueva identidad para Oxio, dadas las posibles confusiones con OXXO e implicaciones legales. Lo esencial es asegurar la continuidad del servicio para los usuarios, quienes podrían beneficiarse de una mayor competencia y, por ende, de mejores planes, más datos y beneficios cruzados. El mercado mexicano ya se encaminaba hacia un modelo más ligero en activos, con Telefónica migrando a AT&T y Altán como proveedor mayorista, Oxio añade una nueva capa, la de plataforma, lo cual podría resultar en un mercado más fragmentado, pero también más dinámico. Paralelamente, en el sector petrolero, los miembros de organizaciones gremiales analizan la mejor manera de colaborar con Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigida por Víctor Rodríguez. Se evalúan opciones en la prestación de servicios de exploración, perforación y extracción, considerando los riesgos asociados con el pago de los trabajos realizados, ya sea con recursos propios de la paraestatal o mediante financiamiento de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador. Otros intentan participar en Pemex a través de asociaciones bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, dado el limitado éxito de los contratos mixtos, tanto por el volumen de producción aportado como por la complejidad legal y financiera. Si Pemex continúa operando como hasta ahora, la declinación de la producción podría alejarse aún más de la meta de 1.8 millones de barriles diarios. Desde la Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González, se ha dado instrucciones al equipo de Exploración y Extracción (PEE) de Pemex para acelerar la contratación de servicios privados con el fin de frenar la caída en la producción y concretar proyectos de participación privada que ofrezcan mayor rentabilidad, aprovechamiento de campos maduros e inversión en tecnología e infraestructura. La producción actual de hidrocarburos líquidos, incluyendo petróleo y condensados, es de 1.65 millones de barriles diarios, de los cuales 1.37 millones corresponden únicamente a crudo. México enfrenta un desafío estructural para aumentar la producción. Finalmente, la salida de Nielsen del mercado mexicano representa el cierre de un ciclo en la medición de audiencias. Bajo la dirección de Federico Baumgartner, el modelo de Nielsen quedó obsoleto debido a metodologías poco fiables, falta de representatividad y su incapacidad para adaptarse al consumo fragmentado entre televisión, streaming y dispositivos móviles. El Media Rating Council (MRC) de Estados Unidos ya había detectado inconsistencias importantes en sus sistemas, lo que finalmente se confirmó en México: Nielsen ya no garantiza mediciones precisas





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