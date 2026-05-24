Transformación histórica y búsqueda de igualdad en México

La titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz, participó en un evento donde recordó a los estudiantes de secundaria la relevancia de las transformaciones históricas de México, como la Independencia, Reforma y Revolución, y explainó el origen de la Cuarta Transformación. También reconoció la labor del presidente y la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y se incluyeron elementos como feminismo y homosexualismo, entre otras.

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, participó en un evento y recordó a los estudiantes de secundaria que Claudia Sheinbaum impulsó las becas que actualmente reciben.

También reconoció a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y las transformaciones históricas como Independencia, Reforma y Revolución. En la puesta en escena, se explicaba cómo comenzó la Cuarta Transformación con una crisis por malos manejos corruptos y represores que hizo crecer el descontento. También se incluyeron elementos como el movimiento feminista y homosexual, huelgas estudiantiles y la lucha por la democracia electoral.

Finalmente, se anunció que este evento se conectó simultáneamente con participantes de 21 estados a través de plataformas digitales. La Secretaría de Ciencia informó que ‘Esta clase masiva forma parte de una estrategia nacional que contempla futuras jornadas en disciplinas como robótica, inteligencia artificial, español, ajedrez, ciencia y tecnología’





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