El efectivo mantiene su dominio en México, pero pierde espacio ante pagos digitales. Hisense lanza el MiniLED más barato del mercado. Se recuerda a una leyenda de Hollywood y la decisión de Liam Neeson.

El efectivo continúa siendo el método de pago predominante en México, aunque experimenta una pérdida progresiva de terreno frente a alternativas como tarjetas, billeteras digitales y pagos sin contacto.

Esta tendencia refleja una transformación en los hábitos financieros de la población, impulsada por la expansión de la tecnología y la busqueda de mayor comodidad y seguridad en las transacciones diarias. A pesar de la persistencia del efectivo, el crecimiento de los pagos digitales evidencia una acelerada modernización del sistema financiero mexicano. En el ámbito tecnológico, Hisense ha lanzado en México el televisor RGB MiniLED más económico del mercado, el modelo UR8.

Esta estrategia responde al conocido gusto de los consumidores mexicanos por pantallas grandes, con buena calidad de imagen y precios accesibles. La propuesta de Hisense busca democratizar el acceso a tecnología avanzada de visualización, compitiendo en un mercado cada vez más competitivo donde la relación costo-beneficio es decisiva para el comprador. La industria cinematográfica y el entretenimiento также son protagonistas.

Se conmemora el 96º aniversario del nacimiento de una leyenda de Hollywood, actor con 72 años de carrera y cuatro premios Oscar. Su trayectoria simboliza la edad dorada del cine y su legado perdura.

Por otro lado, el actor Liam Neeson rechazó hace 14 años un papel que eventualmente ganó un Oscar en una película histórica de Steven Spielberg, decisión que él mismo explicó con la frase No lo quiero interpretar, revelando las complejidades de las elecciones artísticas en la meca del cine





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