Transición democrática en Venezuela y candidatura presidencial de Machado

Una opositora venezolana afirmó su intención de competir por una candidatura presidencial cuando se celebren elecciones limpias y libres en su país, como parte de un proceso de transición democrática que ya ha comenzado

afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial cuando se celebren en Venezuela unas elecciones "limpias y libres", como parte de un proceso de transición democrática que, aseguró, ya está en marcha.

Pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (... ) tendremos elecciones limpias y libres", declaró Machado al responder sobre una eventual postulación presidencial. que, según dijo, ganó las elecciones del 28 de julio de 2024 junto al "presidente electo Edmundo González", considera necesario culminar el Machado insistió en que los próximos comicios deben garantizar la participación plena de los venezolanos, incluidos Queremos hacer una elección impecable.

Casi un 40 % de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 de julio de 2024 (... ) por lo menos unos La opositora indicó que el primer paso para garantizar unas elecciones transparentes es la que cumpla con los criterios constitucionales y esté integrado por figuras con credibilidad y sin militancia política.

"Ese es el primer paso. A partir de allí, está claro que se necesitan condiciones de libertad cívica, de movilización", agregó





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