Transparencia en Riesgo: Desaparición de Plataformas Históricas Dificulta Acceso a Información Pública en Coahuila

La reforma que homologó organismos autónomos en Coahuila eliminó el ICAI, dejando inaccesible información histórica crucial sobre transparencia. A pesar de promesas de transferencia, ni el INTRAC ni la Plataforma Nacional de Transparencia ofrecen un archivo completo, dificultando el escrutinio público y la evaluación del desempeño institucional.

Tras una reforma legislativa que buscó homologar y consolidar organismos autónomos a nivel de entidades federativas, diversas instituciones emblemáticas desaparecieron del panorama nacional. Entre ellas, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) dejó de operar, siendo sus funciones absorbidas o modificadas en el nuevo esquema. Esta disolución, si bien perseguía la eficiencia y la uniformidad, ha tenido como consecuencia la pérdida de acceso a valiosa información histórica, especialmente en lo referente a transparencia y rendición de cuentas .

Mientras que algunas entidades disueltas han optado por mantener la disponibilidad de sus plataformas digitales para consultas retrospectivas, permitiendo a ciudadanos y académicos acceder a datos de años anteriores, el caso del ICAI de Coahuila presenta un panorama distinto. Específicamente, la información que solía ser accesible a través de su sitio web, y que abarcaba evaluaciones sobre el cumplimiento de la ley en materia de transparencia por parte de diversas instituciones coahuilenses, denuncias por faltas en este rubro, e incluso detalles sobre los recursos de revisión interpuestos, ha dejado de estar disponible de forma sencilla y organizada.

La página del ICAI no solo servía como repositorio de informes sobre el estado de la transparencia en los distintos órganos públicos de Coahuila, sino que también albergaba archivos internos cruciales para el escrutinio público. Entre estos documentos se encontraban estados financieros, contratos suscritos, y reportes de viáticos, elementos esenciales para comprender la gestión pública y el uso de recursos.

La desaparición de la plataforma digital del ICAI representa un obstáculo significativo para el análisis histórico del comportamiento institucional en Coahuila en materia de transparencia. Durante los aproximadamente 20 años que el instituto estuvo en funcionamiento, acumuló un acervo de información que permitía seguir la evolución de las prácticas de transparencia. Hoy, consultar esta trayectoria se ha vuelto una tarea titánica, si no imposible, dada la ausencia de un archivo histórico accesible.

Las autoridades competentes, previo a la disolución del ICAI, habían anunciado que parte de la información relevante sería transferida al Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC), una entidad dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Sin embargo, una revisión de la plataforma del INTRAC revela que tampoco se encuentran disponibles archivos históricos, ni siquiera los correspondientes a los últimos dos años de operación del extinto instituto.

En el ámbito nacional, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se ha consolidado como un mecanismo centralizado para la difusión de información pública. Si bien muchas instituciones la utilizan activamente, en el caso de Coahuila, algunos de los enlaces dentro de la PNT que deberían dirigir a información del ICAI, terminan por redirigir a la página web ya inactiva de este.

Si bien es posible encontrar dentro de la PNT algunos documentos financieros de años anteriores, como los correspondientes a 2018, la ausencia de archivos más recientes y de información específica, como las evaluaciones detalladas a las instituciones, es notoria. Adicionalmente, la información que sí se encuentra disponible en la PNT relacionada con Coahuila a menudo se presenta de manera desordenada, con enlaces rotos o inexistentes, lo que dificulta enormemente su consulta y análisis.

La pérdida de acceso a estos registros no solo afecta a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que buscan ejercer su derecho a saber, sino también a los investigadores y a los propios órganos de fiscalización que dependen de la disponibilidad de información histórica para evaluar el desempeño y la evolución de las políticas públicas en materia de transparencia. La consolidación de organismos autónomos, aunque necesaria en ciertos contextos, debe ir acompañada de estrategias robustas para la preservación y accesibilidad de la información pública, garantizando que los avances logrados en materia de transparencia no se vean mermados por la discontinuidad administrativa. La falta de un archivo histórico accesible del ICAI en Coahuila es un claro ejemplo de los desafíos que aún persisten en la materia y que requieren soluciones innovadoras y compromiso institucional para su pronta remediación





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