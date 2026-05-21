Transportistas demandan condiciones efectivas de seguridad en la vía Apaseo el Grande-Celaya, en Guanajuato, y exigen al Gobierno que combatience el atraco y el asesinato de sus operarios. También desafían la corrupción y denuncian falta de seguridad en otras carreteras del país.

Transportistas bloquean carretera Celaya-Apaseo el Grande en Guanajuato; piden seguridad y combate a corrupción . México suma victoria judicial en EU por corrupción ligada a García Luna y Moody's recorta calificación crediticia de la deuda soberana del país.

Fiscalia investiga boda entre adolescentes en Acapulco y CETIS confirma amenazas contra comunidad escolar en Gómez Palacio, Durango. Atravesaron sus unidades en la vía federal en el municipio de Apaseo el Grande, en busca de respuesta del Gobierno ante los transportistas, pidiendo seguridad en las carreteras federales de Guanajuato y otras zonas del país.

El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande alertó sobre el bloqueo carretero a través de sus redes sociales, exhortando a los automovilistas a “evitar la zona si no es estrictamente necesario”, “tomar rutas alternativas” y “planificar sus tiempos de traslado y manejar con precaución”





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