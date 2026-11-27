HAMOTAC solicita reforzar patrullajes en la carretera Puebla-Veracruz porque los asaltos a carga continúan pese a la captura del alcalde de Atzitzintla.

El sector transportista ha señalado la necesidad imperiosa de reforzar las estrategias de seguridad vial en la carretera Puebla-Veracruz. Esta advertencia surge a pesar de que las autoridades han realizado detenciones de personas presuntamente vinculadas a organizaciones crimiales en la región.

Alerta de Hamotac sobre asaltos en ruta

Aldo Romero Lezama, representante de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (HAMOTAC), emitió un comunicado oficial sobre la situación. Reconoció el trabajo de investigación e inteligencia realizado por las autoridades federales y estatales. Mencionó específicamente la detención del alcalde de Atzitzintla, Puebla, conocido por las iniciales Eduardo "N". Indicó que estas acciones contra las estructuras delictivas son importantes para la comunidad.

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Críticas a la efectividad de las capturas

No obstante, Romero Lezama señaló que el trabajo policial debe enfocarse en quienes continúan cometiendo los robos contra operadores del transporte de carga. Explicó que la captura de presuntos responsables no significa que los delitos hayan dejado de cometerse en la zona. Advirtió que quienes realizan los asaltos siguen afectando gravemente a quienes transitan por las carreteras principales. Consideró que las detenciones aisladas no han solucionado el problema estructural de inseguridad.

Propuestas operativas para la ruta federal

Continuidad del impacto en el sector logístico

ante este panorama general, la dirigencia de transportistas insistió en la necesidad de incrementar los patrullajes en la vía. Solicitaron mantener operativos permanentes que permitan prevenir los hechos delictivos de manera efectiva. El objetivo es garantizar la fluidez y la seguridad física de los camiones de carga pesada. La ruta Puebla-Veracruz se ha convertido en un corredor crítico para el abasto regional.

Los operadores reportan que la inseguridad persiste a pesar de los anuncios oficiales sobre capturas de altos mandos criminales. La falta de una estrategia integral sigue generando pérdidas económicas y riesgos humanos. HAMOTAC busca que el gobierno federal priorice la protección activa de la infraestructura vial. La solicitud incluye una mayor presencia visible de elementos de seguridad pública en los tramos críticos. Esta medida se considera vital para restaurar la confianza del sector logístico en la entidad de Puebla y Veracruz.