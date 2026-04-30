Traslado de 'El Jardinero', líder del CJNG, al Altiplano tras su detención en Nayarit

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', fue trasladado al Altiplano tras su detención en Nayarit. Está acusado de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y vinculado a la gestión de laboratorios de metanfetamina. Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero.

Durante las primeras horas del jueves 30 de abril, se llevó a cabo el traslado hacia el Altiplano de Audias Flores Silva, conocido como ' El Jardinero ', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mano derecha de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'.

El implicado enfrenta cargos por su presunta participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Según el proceso judicial, la autoridad correspondiente calificó como legal la detención del imputado. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación durante una audiencia realizada por videoconferencia.

Tras la exposición de los cargos, la defensa de Flores Silva solicitó la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo y definir su situación jurídica. Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', fue detenido en el estado de Nayarit como parte de un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de sus fuerzas especiales.

'El Jardinero' es señalado como uno de los presuntos líderes del CJNG y ha sido vinculado con la operación del Kovay Gardens, un complejo turístico que forma parte de una red de fraude identificada y sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos. Su más reciente intento de escape se registró el 22 de noviembre de 2023, cuando intentó evadir su detención en Zapopan, Jalisco.

Paralelamente, en esa misma fecha, elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Culiacán para aprehender a Néstor Isidro Pérez, mejor conocido como 'El Nini', jefe de seguridad de 'Los Chapitos'. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información relevante para localizar a 'El Jardinero'. Las investigaciones estadounidenses lo vinculan con la gestión de laboratorios de metanfetamina. Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán.

Tiene una estatura de aproximadamente 1.62 metros, pesa 86 kilogramos y tiene ojos color café. También ha sido identificado bajo los alias de 'El Comandante', 'El Brado 2', 'El Audi' y 'Mata Jefes'. Su captura representa un golpe significativo para el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, conocida por su violencia y alcance transnacional. Las autoridades mexicanas y estadounidenses continúan trabajando en conjunto para desmantelar esta red criminal y capturar a otros líderes clave





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