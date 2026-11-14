Trasmundo Teatro Estrena 'Nunca Más' Inspirada en Poe en Xalapa Este Fin de Semana

Trasmundo Teatro presenta 'Nunca Más', obra de suspense psicológico en Xalapa los días 14 y 15 de noviembre, inspirada en Edgar Allan Poe y sus temas de duelo.

La compañía teatral Trasmundo Teatro devuelve la vitalidad a la escena cultural xalapeña con el anuncio oficial de su retorno a los escenarios. Esta reactivación de actividades se materializará mediante la presentación exclusiva de la obra " Nunca Más", una producción que combina suspense psicológico y estética steampunk. Las funciones programadas están fijadas para este fin de semana, comenzando el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas y continuando el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas.

Estrategia de Programación y Disponibilidad de Entradas

La entidad organizadora ha optado por una estrategia de exclusividad limitada, anunciando únicamente dos representaciones para este ciclo. Esta decisión busca generar una sensación de urgencia y privilegio en el público local, asegurando que cada entrada tenga un valor especial. Los espectáculos tendrán lugar en el Centro Recreativo, un recinto histórico que ha consolidado su reputación como un espacio clave para la innovación artística en la región.

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Para garantizar el acceso a estas funciones, el departamento de taquilla ha establecido una estructura de precios diferenciada que considera la situación económica de los asistentes. Se recomienda realizar la adquisición de entradas con antelación, ya que la disponibilidad podría reducirse rápidamente debido a la baja cantidad de presentaciones. Los precios mínimos sugeridos varían según el tipo de entrada y el momento de la compra.

Argumento: La Obsesión de Augusto y la Ciencia Ficción

La narrativa de "Nunca Más" se centra en Augusto, un personaje científico profundamente devastado por la repentina muerte de su pareja. La trama explora los límites éticos y emocionales de la investigación cuando se utiliza como herramienta para combatir el duelo. Augusto decide estudiar y experimentar con la sustancia extraída de un caracol, con el objetivo científico de evocar recuerdos recurrentes de su difunta esposa.

El propósito principal de Augusto es reconstruir la conexión perdida y reencontrarse con Leonor a través de la manipulación de la memoria. Sin embargo, la realidad narrativa se complica drásticamente a medida que cada intento de acceso a los recuerdos fragmentados comienza a distorsionarse. La frontera entre la verdad objetiva y la percepción subjetiva se vuelve irreconocible, dejando al protagonista en un estado de incertidumbre constante sobre qué es real y qué es una ilusión creada por la experimentación.

La atmósfera de la obra transita fluidamente entre géneros, mezclando elementos de ciencia ficción con la tensión propia del suspenso. En medio de este caos mental y experimental, una voz persistente insiste en repetir dos palabras: "Nunca Más". Este mantra actúa como el eje central de la pregunta existencial que plantea la obra: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar una persona para recuperar aquello que ha perdido irreversiblemente?

Estética Visual y Temáticas del Duelo

Trasmundo Teatro presenta "Nunca Más" con una propuesta visual distinctiva que incorpora una estética steampunk. Esta elección estilística no es meramente decorativa, sino que sirve para reforzar los temas de tecnología, memoria y obsesión. La producción utiliza elementos de ciencia ficción para crear una experiencia teatral inmersiva que desafía las convenciones tradicionales del teatro contemporáneo en la zona.

La puesta en escena invita al espectador a reflexionar sobre el duelo, la naturaleza fragil de la memoria y la obsesión patológica. Se explora la delgada línea que separa lo que realmente ocurrió, lo que decidimos recordar y aquello que necesitamos creer para poder sobrevivir a la pérdida. La libre inspiración en el universo literario de Edgar Allan Poe aporta una capa de misterio gótico y profundidad psicológica a la narrativa.

Detalles Logísticos, Precios y Clasificación

Las aportaciones económicas para las funciones varían según si la compra se realiza con anticipación o en la taquilla el día del evento. Antes de la función, el precio general es de $150, mientras que para estudiantes y adultos mayores de INAPAM la cuota es de $120. Si la compra se efectúa en taquilla el mismo día, los precios aumentan a $200 para el público general y $150 para los sectores estudiantil y de INAPAM.

La organización aclara que las cifras mencionadas representan los precios mínimos sugeridos, invitando a los asistentes a realizar cualquier contribución adicional que deseen para apoyar la continuidad artística del grupo. La obra cuenta con una clasificación recomendada para público B15, lo que indica que el contenido puede incluir temas intensos o complejos apropiados para adolescentes y adultos. Este evento marca un hito importante en la calendarización cultural de Xalapa para noviembre.