Tregua en Medio Oriente en Peligro: Tensiones Crecen entre Estados Unidos e Irán por el Alto el Fuego

El futuro del alto el fuego en Medio Oriente se tambalea ante las divergencias entre Estados Unidos e Irán. Ataques en Líbano, el cierre del estrecho de Ormuz y acusaciones mutuas de incumplimiento amenazan la frágil tregua. La situación se agrava por las declaraciones de altos funcionarios y la amenaza de nuevas acciones militares.

Teherán. El futuro del alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio parecía incierto ayer, con Estados Unidos e Irán presentando versiones contradictorias de lo acordado y agendas radicalmente opuestas para las conversaciones que buscan una paz más duradera en la región.

Washington y Teherán se adjudicaron la victoria tras la tregua, que puso fin a más de un mes de intensos ataques, y que fue recibida con alivio por líderes mundiales, aunque más drones y misiles impactaron en la república islámica, países del Golfo y Líbano. El Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se jactó de que las fuerzas de Estados Unidos e Israel lograron una victoria militar contundente, reiterando que el ejército iraní ya no representaba una amenaza significativa para el Pentágono ni para la región. El mando militar iraní, en cambio, aseguró que la república islámica obligó a Israel y a Estados Unidos a aceptar sus condiciones propuestas y a rendirse. Los feroces ataques israelíes contra Líbano ayer amenazaron con socavar lo que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, describió como un acuerdo frágil, mientras Irán cerró el estrecho de Ormuz en respuesta a estos ataques, después de haber ofrecido paso seguro a ciertos buques tras el acuerdo. El general Seyed Majid Mousavi, comandante aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declaró en la red social X que la agresión contra Líbano era una agresión contra Irán y advirtió que las fuerzas iraníes preparaban una respuesta contundente, sin revelar detalles sobre la presunta operación. En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que el acuerdo no incluía el cese de ataques a Líbano, al tiempo que su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el alto el fuego en ese país árabe era una de las condiciones fundamentales del plan de 10 puntos para terminar la guerra. El republicano aseguró a PBS News que detener los ataques contra Beirut no formaba parte del acuerdo de alto el fuego debido a Hezbollah, pero sugirió que se le prestaría atención. Al preguntársele si estaba de acuerdo con los ataques continuos de Israel, Trump respondió que esa era una escaramuza aparte. Además, amenazó con imponer aranceles del 50 por ciento inmediatamente a cualquier país que suministrara armas a Teherán. Pezeshkian denunció varias violaciones del convenio durante una conversación telefónica con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. La oficina de prensa de Pezeshkian informó que el presidente condenó varios incidentes de violación del alto el fuego, incluyendo el ataque a las islas iraníes de Laván y Sirri el miércoles por la mañana, y afirmó que Irán respondería con firmeza a cualquier agresión. Asimismo, la oficina indicó que la situación actual en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico era una consecuencia directa de la agresión militar de Washington y Tel Aviv, y que garantizar la seguridad de esta importante ruta marítima requería el cese total de los ataques. El portavoz de la cancillería iraní, Ismail Baghaei, afirmó que el cese de la guerra en el frente libanés era uno de los elementos clave del acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y que los crímenes de ayer del régimen sionista contra Líbano se consideraban una violación del mismo. Además, la república islámica volvió a cerrar el cruce marítimo y denunció que la Casa Blanca no estaba cumpliendo con tres de los 10 compromisos asumidos. Mohamad Baqer Qhalibaf, presidente del Parlamento iraní, detalló que estas cláusulas incumplidas eran los ataques contra Líbano, un dron intruso que entró en el espacio aéreo del país, y el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio. El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Estados Unidos que debía elegir entre respetar el cese de los ataques o continuar la guerra a través de Israel, ya que el alto el fuego era incompatible con las matanzas. Araghchi declaró en su cuenta de X que los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos eran claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. El mundo es testigo de las masacres en Líbano. La responsabilidad recae ahora en Washington, y el mundo observa si cumplirá con sus compromisos. La administración Trump, por su parte, rechazó el cierre de Ormuz y señaló que el presidente estadounidense seguiría dialogando con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para incluir a Líbano en la tregua. Netanyahu, por su parte, exigió que el cese el fuego provisional no incluyera a Hezbollah, y sostuvo que la tregua actual con Irán era solo una pausa, advirtiendo que las acciones militares podrían reanudarse si lo consideraba necesario. Vance, quien liderará la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán, consideró que era responsabilidad de los líderes iraníes decidir si la tregua fracasaba a causa de Líbano





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