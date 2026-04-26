El Tren Felipe Ángeles inicia operaciones, ofreciendo una alternativa de transporte eficiente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Paralelamente, se filtra el manifiesto del atacante en la cena de corresponsales, revelando sus motivaciones y plan de ataque. Además, se informa sobre el evento Supernova Genesis 2026 y la continuidad de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La nueva conexión ferroviaria que busca agilizar el traslado de pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) ha comenzado a operar, marcando un hito en la infraestructura de transporte de la Ciudad de México y el Estado de México.

El Tren Felipe Ángeles, inaugurado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inicia su ruta desde la estación Buenavista, ofreciendo una alternativa para evitar la congestión vehicular en las vías de acceso al aeropuerto. Inicialmente, el tiempo de viaje estimado es de 60 minutos, pero se espera que se reduzca gradualmente hasta alcanzar los 43 minutos, optimizando así la eficiencia del servicio.

El costo del pasaje, durante el primer mes de funcionamiento, se ha establecido en 45 pesos para el recorrido completo desde Buenavista hasta el AIFA, y 11.50 pesos para los trayectos más cortos. Posteriormente, se anunciarán las tarifas actualizadas, considerando la demanda y los costos operativos. La operación inicial cuenta con cuatro trenes en servicio activo y uno adicional como reserva, con planes de expansión hasta alcanzar un total de diez trenes para satisfacer la creciente demanda de pasajeros.

La velocidad de los trenes comenzará en un rango de 100 km/h como máxima y 40 km/h como mínima, incrementándose progresivamente hasta alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h y una mínima de 65 km/h, garantizando un viaje rápido y seguro. La frecuencia inicial de paso de los trenes será de 30 minutos, reduciéndose a 13 minutos a medida que se optimice la operación.

Paralelamente a la inauguración del Tren Felipe Ángeles, ha surgido información relevante sobre un incidente ocurrido durante una cena de corresponsales. Se ha filtrado un manifiesto presuntamente escrito por Cole Tomas Allen, el individuo que irrumpió en el evento. Este documento detalla lo que el autor denomina “normas de combate” y un plan de ataque, revelando sus motivaciones y la planificación detrás de sus acciones.

Cole Tomas Allen, identificado como profesor del mes y diseñador de videojuegos, ha generado un gran interés mediático debido a la naturaleza de su acto y la complejidad de su perfil. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a Allen a cometer este acto y analizando el contenido del manifiesto para determinar la extensión de su red de contactos y posibles cómplices.

La seguridad en eventos de alto perfil ha sido reforzada tras este incidente, y se están revisando los protocolos para prevenir futuros incidentes similares. La filtración del manifiesto ha generado un debate público sobre la libertad de expresión, la seguridad y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información sensible.

En otro ámbito, la escena del deporte de combate se prepara para el evento Supernova Genesis 2026, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México hoy, 26 de abril. Los aficionados podrán seguir las peleas en vivo, presenciando enfrentamientos emocionantes y la participación de destacados atletas. El evento promete ser un espectáculo de alto nivel, con combates de diversas disciplinas y una atmósfera vibrante.

Además, la Zona Metropolitana del Valle de México continúa bajo la Fase I de Contingencia Ambiental, lo que implica la implementación del programa Hoy No Circula con restricciones dobles para los vehículos. Esta medida busca reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región. Las autoridades exhortan a la población a utilizar el transporte público y a tomar precauciones para proteger su salud.

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