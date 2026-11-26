La Agencia ATTRAPI reporta que el Tren Felipe Ángeles transportó a más de seis millones de usuarios desde abril hasta noviembre, consolidando su ruta entre la CDMX y el AIFA como una alternativa clave.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ( ATTRAPI) confirmó que el sistema ferroviario conocido como Tren Felipe Ángeles ha transportado a más de seis millones de pasajeros. Este volumen de usuarios se acumula desde el inicio de las operaciones comerciales el 26 de abril hasta la fecha de corte del 26 de noviembre del año en curso.

El proyecto, gestionado por la ATTRAPI y operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), conecta la terminal de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La infraestructura cubre una distancia total de 41.68 kilómetros, atravesando municipios del Estado de México como Tultitlán, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

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Récord de afluencia en octubre

El sistema alcanzó su punto máximo de demanda el viernes 9 de octubre, registrando 54 mil 646 entradas en un solo día. Esta cifra representa el mayor volumen de viajeros desde el lanzamiento oficial del servicio y destaca la creciente adopción de esta vía de transporte eléctrico por parte de la población.

La terminal Buenavista se consolida como el principal nodo de embarque, concentrando un millón 928 mil 388 entradas desde el inicio de las operaciones. Este volumen implica un promedio de nine mil 453 ingresos diarios en esta estación, lo que confirma su vitalidad como el punto de acceso más significativo del corredor.

Prados Sur como destino estratégico

Los datos de la ATTRAPI revelan que el trayecto Buenavista-Prados Sur, en ambas direcciones, es el más solicitado entre los destinos intermedios. Este segmento específico acumula 416 mil 914 viajes, lo que equivale al 9.3 por ciento del total de traslados realizados durante los siete meses de servicio.

La estación Prados Sur, ubicada en el municipio de Tultitlán, funciona como un eslabón clave para los residentes de la zona norte del Estado de México. Su importancia radica en facilitar la conexión terrestre hacia el aeropuerto y otros centros urbanos, ofreciendo una ruta eficiente que reduce la dependencia del transporte privado en las principales vías de comunicación.

Infraestructura y alcance del servicio

La totalidad del trazado ferroviario mide 41.68 kilómetros, de los cuales 22.94 kilómetros corresponden a un nuevo tramo construido específicamente entre la localidad de Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta expansión ha permitido integrar zonas previously desconectadas del sistema ferroviario de alta capacidad.

Los usuarios que utilizan este ramal cuentan con una alternativa de transporte eléctrico que conecta la zona centro de la Ciudad de México con los municipios del Estado de México y el aeropuerto situado en Zumpango. La operación continua desde el 26 de abril ha demostrado la viabilidad técnica y la demanda constante de este medio de transporte masivo en la Región Metropolitana.

Impacto en la movilidad regional

La consolidación del Tren Felipe Ángeles representa un cambio significativo en los patrones de movilidad de la capital y el entorno estatal. Al ofrecer un servicio puntual y de alta capacidad, se busca aliviar la congestión en las principales carreteras que vinculan la Ciudad de México con el norte del Estado.

Con más de seis millones de viajeros transportados en siete meses, el proyecto valida la estrategia de inversión en infraestructura ferroviaria liderada por Banobras y la ATTRAPI. Los números registrados hasta noviembre indican que el sistema ha logrado penetrar en el mercado de transporte, estableciéndose como una opción real y competitiva para los millones de personas que viajan entre la capital y el aeropuerto internacional.