Tren Interoceánico reformsurén con aseguradora del gobierno federal, Agroasemex

La empresa ferroviaria reformuló su seguro de pasajeros después del accidente masivo en diciembre del año pasado en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz. El acuerdo con Agroasemex, una aseguradora del gobierno federal, cubre daños y perjuicios económicos por fallecimiento, incapacidad accidental permanente parcial o total y gastos funerarios. El seguro también incluye un límite de indemnización por incapacidad accidental colectiva y accidente individual.

El Tren Interoceánico pagó 11.5 millones de pesos a Agroasemex , una aseguradora del gobierno federal, como parte del seguro de pasajero s en el que viajaron este año.

La suma asegurada por cada usuario en caso de fallecimiento colectivo es de 3.1 millones de pesos. Además, la empresa pagó 234 mil pesos por gastos funerarios por cada pasajero. El contrato entre Agroasemex y Tren Interoceánico establece que, en caso de pérdida, robo o avería de equipo, cada pasajero afectado recibirá un valor de 20 UMA por pieza de equipaje registrada o el valor de los bienes acreditados por los pasajeros.

Como resultado del accidente en diciembre pasado, Tren Interoceánico pagó también a Agroasemex 11.5 millones de pesos por el seguro de pasajeros. Los daños y perjuicios causados por el accidente en cuestión afectaron a 14 personas y más de 100 heridos. El contrato entre Agroasemex y Tren Interoceánico establece un seguro de pérdida en caso de incapacidad accidental permanente parcial o total y gastos funerarios por 1 millón 575 mil peso





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