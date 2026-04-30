El proyecto del Tren Interoceánico enfrenta críticas por la falta de cumplimiento de medidas de seguridad previstas en la MIA, mientras el gobierno de Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos de vínculos con el narcotráfico. La población exige transparencia y justicia.

El proyecto del Tren Interoceánico ha generado una serie de controversias y cuestionamientos desde su concepción. Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada en 2020, se preveía la eliminación de curvas y pendientes en las vías para garantizar mayor seguridad y velocidad a los trenes de carga que circularían por el corredor.

Sin embargo, tras el reciente descarrilamiento que dejó 14 fallecidos entre Chivela y Nizanda, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retomó el tema y anunció que evalúa 'quitar curvas' para hacer el interoceánico 'seguro'. Esto ha generado dudas en la población, ya que si estas obras ya estaban previstas en la MIA, ¿por qué no se llevaron a cabo? ¿Se cobraron obras que no se realizaron?

¿Por qué se autorizó el paso del tren sin cumplir con las medidas de seguridad previstas? Estas preguntas han generado un debate sobre la transparencia y la eficacia en la gestión de proyectos de infraestructura en el país.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha acusado a varios funcionarios mexicanos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación por estas acusaciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha afirmado que no hay pruebas suficientes.

Rocha Moya, por su parte, ha respondido a las acusaciones señalando que 'este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la Cuarta Transformación (4T)'. Mientras tanto, la FGR evalúa si existen pruebas suficientes para proceder con la detención y posible extradición de Rocha Moya a Estados Unidos. Este caso ha generado un debate sobre la corrupción y la impunidad en México, así como sobre las relaciones entre ambos países en materia de seguridad.

En otro orden de ideas, el proyecto original del Tren Interoceánico tenía como objetivo mejorar la conectividad y el transporte de carga en el país, pero la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad previstas ha puesto en duda su viabilidad. La población exige respuestas claras y transparentes sobre el uso de los recursos públicos y la gestión de estos proyectos.

Mientras tanto, el gobierno federal ha señalado que se debe castigar a los verdaderos responsables de la simulación y la corrupción que han afectado al pueblo mexicano. En este contexto, es fundamental que las autoridades actúen con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, como ha señalado la Fiscalía de Sinaloa. La investigación debe ser rigurosa y transparente para garantizar la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones





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