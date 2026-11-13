Tren Irapuato-Guadalajara prevé primera piedra en Silao antes de fin de año

La SICT prevé colocar la primera piedra del tren Irapuato-Guadalajara en Silao, Guanajuato, antes de concluir el año, con cinco estaciones autorizadas.

El titular de la Unidad de Vinculación y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, anunció este jueves que el proyecto del tren de pasajeros Irapuato-Guadalajara prevé colocar su primera piedra antes de concluir el año, posiblemente en la zona de Silao, Guanajuato.

Según lo expuesto por Núñez López, el proyecto contempla cinco estaciones ya autorizadas y otras dos que permanecen en evaluación. El funcionario explicó su anuncio durante una reunión con representantes de empresas y organismos del sector de la construcción, realizada en Jalisco.

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Mecanismo del proyecto y trazo preliminar del tren

El tren conectará Irapuato con León y atravesará también los municipios de Silao, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, antes de continuar hacia Jalisco. Este trazo todavía es preliminar y no representa una relación definitiva de estaciones autorizadas por la Federación.

Una estimación preliminar asigna 18.6 kilómetros al municipio de Irapuato, 27.9 a Silao, 28.4 a León, 22.3 a Purísima del Rincón y 9.7 a San Francisco del Rincón. En conjunto, la obra representaría aproximadamente 106.9 kilómetros de infraestructura ferroviaria.

En territorio guanajuatense se han considerado estaciones en Silao, el Aeropuerto Internacional del Bajío o Puerto Interior, León y San Francisco del Rincón. Núñez López precisó que la ubicación de las estaciones no dependerá exclusivamente de la demanda estimada de pasajeros, sino también de la necesidad de conectar comunidades y facilitar los desplazamientos regionales.

Las características técnicas también están en definición. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado anunció una velocidad máxima técnica de 165 kilómetros por hora, pero aún no se ha precisado la velocidad comercial ni el tiempo de recorrido entre Irapuato y León.

Derecho de vía y posiciones de productores

La SICT buscará aprovechar principalmente el derecho de vía ferroviario existente. Núñez López reconoció, sin embargo, que será necesario adquirir nuevos terrenos en algunos puntos para ajustar el trazado, porque este tipo de trenes requiere curvas menos pronunciadas y pendientes moderadas.

En Purísima del Rincón, productores agrícolas han solicitado revisar las alternativas de recorrido para evitar afectaciones a parcelas, pozos, canales de riego y caminos rurales. En esa zona se han identificado tres posibles alternativas, y la propia SICT ha advertido que el trazo continúa sujeto a modificaciones.

En Silao, el trazo considerado contempla la zona de la antigua estación ferroviaria, en las inmediaciones del barrio de San Miguel. La dependencia federal no ha confirmado públicamente una ubicación definitiva para esa estación.

Trámites, empleo local y próximos pasos

Núñez López informó que el gobierno federal busca coordinarse con el gobierno de Jalisco y con los municipios involucrados para liberar el derecho de vía y agilizar los procedimientos administrativos. Para ello, se contempla establecer una ventanilla única que facilite permisos y trámites relacionados con la infraestructura ferroviaria.

El funcionario también adelantó que buscarán incorporar mano de obra local durante la ejecución de los trabajos. Además, indicó que el sistema no estará limitado a viajes de larga distancia, pues contempla frecuencias suburbanas e interurbanas para conectar ciudades como León con localidades de la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la información proporcionada, la colocación de la primera piedra se prevé en unas semanas más, antes de concluir el año, y el inicio de los trabajos está previsto para diciembre. Hasta ahora, la SICT no ha publicado una fecha de arranque definitiva ni un tiempo de recorrido comercial para el tren Irapuato-Guadalajara.