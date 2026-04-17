Tren Lechería-AIFA: Apertura tentativa el próximo fin de semana a la espera de ratificación presidencial

El tramo del tren que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría ser inaugurado tentativamente el próximo fin de semana. La confirmación final depende de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra de viaje en Europa. Una vez ratificada, la obra estará lista para iniciar operaciones y beneficiará a millones de habitantes en la zona metropolitana.

La esperada inauguración del tramo ferroviario que une la estación de Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se perfila, tentativamente, para el próximo fin de semana.

Durante la habitual conferencia presidencial de este viernes, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, comunicó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que el inicio de operaciones de esta importante obra de infraestructura aún requiere la confirmación formal de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria se encuentra actualmente en Europa, por lo que su aprobación definitiva se espera a su regreso o previo a su partida definitiva. Rosa Icela Rodríguez, en su intervención desde Palacio Nacional este viernes, ofreció los detalles preliminares sobre el avance del proyecto. "Sobre la inauguración del tren Lechería-AIFA. El encargado de esta gran obra, Andrés Lajous, informa que aún tenemos que confirmar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en principio sería el próximo fin de semana. Entonces, estamos en tiempo… Ahora está la Presidenta fuera, como ustedes saben, la extrañamos mucho, pero sería el próximo fin de semana. Tentativamente no es una fecha oficial, pero ya están listos para abrir a la brevedad", declaró la secretaria. La anticipación por la puesta en marcha de este tramo es alta, dado el potencial para mejorar la conectividad y el acceso al nuevo aeropuerto, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país. La logística y preparación para la apertura de operaciones han avanzado significativamente, quedando solo el sello final de la máxima autoridad. Este tramo específico es una pieza clave dentro de un proyecto ferroviario más extenso y ambicioso que busca establecer una conexión robusta entre el AIFA y la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Los planes actuales para la totalidad de esta red ferroviaria contemplan su conclusión para el año 2027, consolidando así un corredor de transporte vital para la región. El trazado completo abarca una extensión de 57 kilómetros, caracterizado por una doble vía electrificada diseñada para optimizar la eficiencia y la velocidad del servicio. Se estima que el recorrido completo entre Lechería y el AIFA tendrá una duración promedio de aproximadamente 38 minutos, una mejora sustancial en comparación con las alternativas de transporte actuales. Con esta nueva línea, se proyecta un impacto positivo directo en la vida de cerca de 1.2 millones de habitantes de la zona metropolitana, quienes se beneficiarán de un acceso más rápido y eficiente. Las estimaciones de demanda diaria para este servicio son de 83 mil 112 personas, lo que subraya la importancia estratégica y la necesidad de este proyecto para el desarrollo regional y la movilidad de los ciudadanos. La implementación de esta infraestructura representa un avance significativo en la modernización del sistema de transporte público y un impulso económico para las áreas conectadas





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