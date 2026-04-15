Tres Jóvenes Asesinados a Tiros en Negocio de Chatarra en Purísima del Rincón

Un violento ataque armado en un local de compra-venta de chatarra en Purísima del Rincón, Guanajuato, resultó en la muerte de dos hombres y una mujer. Los agresores, aún no identificados, huyeron tras el incidente.

Una trágica emboscada cobró la vida de tres personas, dos hombres y una mujer, en un negocio de compra-venta de chatarra en la Zona Centro de Purísima del Rincón, Guanajuato .

Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de abril, cuando individuos armados irrumpieron violentamente en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente contra las víctimas.

El reporte al Sistema de Emergencias 911 se registró alrededor de las 16:00 horas, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar, ubicado en la calle Aldama, pero lamentablemente solo pudieron confirmar el deceso de los tres individuos.

Las víctimas, presuntamente jóvenes de entre 25 y 35 años, permanecen en calidad de no identificadas, lo que añade una capa de angustia a este violento suceso.

La escena del crimen fue inmediatamente acordonada por elementos policiales para preservar indicios y facilitar la labor del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Tras el multihomicidio, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda intensivo para dar con los responsables. Se reportó que los agresores huyeron del lugar a bordo de un vehículo, logrando evadir la acción de la justicia por el momento, lo que genera preocupación en la comunidad por la impunidad.

Este acto de violencia sacude a la tranquilidad de Purísima del Rincón y pone de manifiesto la persistente problemática de la inseguridad en la región





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