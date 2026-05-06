Tres lesionados en choque múltiple en bulevar Córdoba-Fortín; palmera cae sobre auto

Un conductor perdió el control de su camioneta en el bulevar Córdoba-Fortín, chocando contra una palmera que cayó sobre un Volkswagen Jetta. Tres personas resultaron lesionadas y el tráfico se vio afectado en ambos sentidos. Además, se reportó un robo en Xalapa donde usaron un taxi para llevarse material de construcción.

La tarde de este martes, tres personas resultaron lesionadas tras un choque múltiple que involucró a tres vehículos en el bulevar Córdoba-Fortín , a la altura del arco Shangri-La, en el municipio de Córdoba.

Según los reportes, el conductor de una camioneta Nissan de color rojo perdió el control del vehículo, subió al camellón central y colisionó contra una palmera, derribándola. El tronco del árbol cayó sobre un automóvil Volkswagen Jetta, mientras que un Audi rojo también sufrió daños materiales. Inmediatamente, Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

Los paramédicos evaluaron su estado de salud para determinar si requerían traslado a un centro médico. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal implementaron un operativo de abanderamiento para controlar el tráfico, ya que el accidente generó congestión en ambos sentidos del bulevar. La zona fue acordonada para evitar nuevos incidentes. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal intervino para realizar el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos afectados al corralón.

Se recomendó a los automovilistas tener precaución al circular por esta vía debido a las maniobras de retiro de los vehículos. En otro incidente, un grupo de delincuentes utilizó un taxi para robar material de construcción de una casa en obra gris ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Las autoridades investigan ambos casos para determinar las causas y responsables





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Choque Múltiple Córdoba-Fortín Lesionados Robo Con Taxi Xalapa

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