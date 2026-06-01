Tres miembros de una familia y su presunto agresor mueren en violento incidente en Salamanca, Guanajuato

Un arma de fuego fue el instrumento de la violencia que cobró la vida de tres personas y del posible responsable en la comunidad Los Miranda. Las autoridades locales y federales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La Fiscalía de Guanajuato lidera la investigación para esclarecer el móvil y la relación entre las partes involucradas. Hasta el momento no se reportaron menores afectados.

El primero de junio se registró un violento incidente en la comunidad de Los Miranda, ubicada en el municipio de Salamanca , Guanajuato , que dejó como saldo tres personas fallecidas y la muerte del presunto agresor.

Los hechos comenzaron tras una discusión o riña entre un individuo armado y miembros de una familia. En medio del altercado, se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a vecinos y a las autoridades. Al llegar los primeros respondientes, se encontraron los cuerpos sin vida de las tres víctimas y del sospechoso, whose death could have been self-inflicted after the attack. The authorities are investigating the relationship between the alleged attacker and the family members.

The scene was secured by elements of the Municipal Police and units of the Mexican Army. The State Attorney General's Office of Guanajuato took charge of the investigations, cordoning off the area. Personnel from the Forensic Medical Service (Semefo) transported the bodies for autopsy. It was confirmed that there were no minors among the victims





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