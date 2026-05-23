Tres voluntarios mueren en la República Democrática del Congo tras contraer el ébola

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció el sábado que tres voluntarios murieron en la República Democrática del Congo tras contraer aparentemente el ébola mientras estaban de servicio en marzo.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció el sábado que tres voluntarios murieron en la República Democrática del Congo tras contraer aparentemente el ébola mientras estaban de servicio en marzo.

La FICR indicó que los voluntarios pertenecían a la Cruz Roja de la RDC, en la provincia de Ituri. Se cree que Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Viviane contrajeron el virus del ébola mientras cumplían con su deber, realizando actividades de gestión de cadáveres el 27 de marzo, en el marco de una misión humanitaria no relacionada con el ébola.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hay 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas en la RD, con casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. La variante del virus del ébola que causa este brote es la Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. La OMS ha estado trabajando en la zona para controlar el brote y prevenir la propagación del virus.

Los voluntarios que murieron fueron Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Viviane, quienes perdieron la vida mientras servían a sus comunidades con valentía y humanidad. La FICR ha expresado su condena por la muerte de los voluntarios y ha ofrecido sus condolencias a sus familias y amigos. La situación en la RD sigue siendo de gran preocupación, ya que el brote del ébola sigue sin controlarse y la propagación del virus sigue siendo un riesgo.

La comunidad internacional está trabajando para apoyar a la RDC en el control del brote y prevenir la propagación del virus





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