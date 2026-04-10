Tribunal Colegiado Confirma Amparo para Artículo 19 Contra Ley de Ciberasedio en Puebla

El Tercer Tribunal Colegiado ratifica el amparo a favor de Artículo 19 contra la ley de ciberasedio en Puebla, argumentando que la ley podría inhibir la libertad de expresión. La organización defiende la libertad de expresión en el entorno digital y solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga los estándares ya establecidos.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ha ratificado el amparo otorgado a Artículo 19 , una organización que defiende la libertad de expresión , en contra de la llamada ley de ciberasedio en el estado de Puebla . Esta ley, que ha generado controversia desde su implementación, ha sido objeto de impugnación por parte de Artículo 19 , argumentando que restringe la libertad de expresión y el acceso a la información.

La decisión del tribunal colegiado representa un triunfo para la organización y un paso crucial en la defensa de los derechos fundamentales. Tras obtener una sentencia favorable en el juicio de amparo 825/2025, la Consejería Jurídica de Puebla y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso estatal interpusieron un recurso de revisión para intentar revertir la decisión. Sin embargo, el tribunal colegiado no solo confirmó la resolución emitida por el juez de Distrito, sino que la fortaleció, destacando el impacto amedrentador que la tipificación del delito de ciberasedio, contemplada en el artículo 480 del Código Penal de Puebla, puede tener sobre la esfera jurídica de las personas. El tribunal argumenta que el riesgo de ser sometido a un proceso penal puede inhibir a las personas de expresarse libremente, lo cual es inaceptable en un sistema democrático. La resolución enfatiza que la norma en cuestión tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, un derecho fundamental protegido constitucionalmente. Artículo 19 ha sido enfática en su postura, haciendo referencia a la insistencia de los diputados del Congreso del Estado en no modificar el Código Penal en lo referente al ciberasedio, a la espera de una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta situación, la organización exige que el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, se mantenga firme en los estándares establecidos por el Tribunal Colegiado. Artículo 19 insiste en que la Suprema Corte no debe tomar una decisión contraria a una resolución que protege los derechos y que ya ha sido dictaminada. El contexto de esta situación legal es importante, dado que esta ley de ciberasedio ha sido criticada por su potencial para silenciar a voces críticas y limitar la discusión pública de temas relevantes. La confirmación del amparo es un respaldo significativo a la libertad de expresión y un recordatorio de la importancia de proteger los derechos fundamentales en el entorno digital. El debate sobre el ciberasedio se centra en la necesidad de equilibrar la protección contra el acoso y la preservación de la libertad de expresión. La organización Artículo 19, en su labor de defender los derechos humanos, sigue luchando contra esta legislación que considera restrictiva y perjudicial para la libertad de expresión





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