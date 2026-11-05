Tribunal confirma demanda de viuda de Michael Crichton contra The Pitt

La corte de apelaciones de California reafirmó el caso de Sherri Crichton contra Warner Bros por supuesta infracción de derechos de ER. Conoce los detalles.

Una corte de apelaciones en California ha reafirmado la validez de la demanda presentada por Sherri Crichton, viuda del fallecido creador Michael Crichton, contra Warner Bros y los productores de la serie ' The Pitt'. Este fallo judicial mantiene vivo el litigio que sostiene que el nuevo drama médico infringe los derechos de autor de la legendaria serie 'ER', la cual fue creada por el esposo de la demandante en la década de 1970.

Reivindicación legal de derechos de ER

El tribunal determinó que existen similitudes claras y numerosas entre la trama de 'The Pitt' y los elementos protectores de 'ER'. Entre las comparaciones destacadas se encuentran el entorno de una sala de urgencias, el ritmo acelerado de los episodios, la jerga médica específica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un personaje de médico joven e incompetente recién graduado. La corte señaló que estas coincidencias son suficientes para permitir que el caso continúe su curso legal hacia un posible juicio.

Also read Tribunal ordena al INE revisar uniforme de Servidores de la Nación

Posición de Sherri Crichton y el contrato original

Sherri Crichton declaró su profunda satisfacción con la decisión y espera con interés la fase de obtención de pruebas, así como la presentación ante un jurado de su caso. Ella argumenta que la disputa no solo afecta a su familia, sino que establece un precedente importante para escritores, creadores y sus patrimonios intelectuales. El litigio se basa en un contrato firmado por Michael Crichton con Warner Bros, el cual incluía una cláusula estricta que impedía al estudio realizar series derivadas o retomar la serie sin su expresa aprobación.

Defensa de Warner Bros y ley anti-SLAPP

Por su parte, Warner Bros sostenía que 'The Pitt' es una serie completamente distinta y presentó una moción para desestimar la demanda, haciéndose eco de una ley de California denominada anti-SLAPP. Esta normativa está diseñada para disuadir demandas frívolas que obstaculizan la libertad de expresión. Sin embargo, la corte de apelaciones rechazó esta petición, permitiendo que la acusación de infracción de derechos de autor prosiga. La disputa podría terminar en manos de un jurado, a menos que ambas partes logren llegar a un acuerdo antes de esa etapa crucial del proceso judicial.

Contexto histórico del proyecto ER

La serie original 'ER' está basada en un guion que Michael Crichton escribió en 1974, inspirado en sus propias experiencias como estudiante de medicina. Antes de iniciar la producción de 'The Pitt', se intentó realizar un reinicio de 'ER' partiendo de la misma idea pero con personajes e historias diferentes. Este proyecto inicial fue cambiado cuando no se consiguió la autorización de Sherri Crichton. Ella interpuso la demanda en agosto de 2024, meses antes del estreno de 'The Pitt', argumentando que la nueva serie se inspira indebidamente en la obra original de su difunto esposo.