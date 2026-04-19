Tribunal de Apelaciones Revisa Orden de Detención para Construcción Clave de la Casa Blanca

Un tribunal federal de apelaciones revisará la orden de un juez que detuvo la construcción del salón de baile presidencial, un proyecto considerado clave para el legado de la actual administración. La audiencia está programada para el 5 de junio y podría afectar el futuro de esta obra de 400 millones de dólares.

La Casa Blanca enfrenta un nuevo obstáculo en su ambicioso proyecto de remodelación, específicamente en la construcción de un nuevo salón de baile , un elemento que la actual administración considera crucial para su legado. Hace aproximadamente un mes, un juez federal emitió una orden que paralizaba la mayor parte de la construcción , permitiendo únicamente los trabajos estrictamente necesarios para la seguridad presidencial.

Sin embargo, el caso ha escalado y ahora un tribunal de apelaciones intervendrá para revisar la decisión del magistrado, con una audiencia programada para el 5 de junio. El juez Richard León, en su fallo inicial, había prohibido la construcción del salón de baile. La controversia surgió a raíz de la interpretación de qué tipo de construcciones podían continuar bajo la premisa de seguridad presidencial.

Inicialmente, el juez había dictaminado que solo los trabajos vinculados directamente con la seguridad del presidente tendrían luz verde. La semana pasada, en un intento por aclarar su postura, el magistrado especificó que tales excepciones se aplicarían a construcciones subterráneas como búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos. Esta aclaración, sin embargo, no detuvo la escalada del litigio, ya que el tribunal de apelaciones decidió suspender la orden del juez para examinar a fondo la legalidad y pertinencia del proyecto en su totalidad.

La administración ha expresado su frustración ante estos retrasos, argumentando que generan un 'enorme perjuicio' para los Estados Unidos, y reitera constantemente la importancia de esta obra como parte de su legado, subrayando su necesidad para la realización de cenas y eventos de Estado. El salón de baile, concebido como un espacio para albergar cenas y eventos de gran relevancia para el Estado, ha visto su presupuesto incrementarse considerablemente desde su concepción inicial.

Lo que comenzó con un estimado de unos 200 millones de dólares ha escalado hasta aproximadamente 400 millones de dólares tras diversas revisiones de diseño. Este aumento en el costo, sumado a las disputas legales y los retrasos en la construcción, añade una capa adicional de complejidad a un proyecto que ya de por sí genera debate. La administración insiste en la importancia estratégica y simbólica de esta nueva edificación, viéndola como un elemento indispensable para el ejercicio de la diplomacia y la proyección internacional del país bajo su mandato.

La próxima audiencia del 5 de junio será crucial para determinar el futuro de esta controversial obra y si finalmente podrá continuar su desarrollo o si las objeciones legales prevalecerán.





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