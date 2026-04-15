Tribunal de EE.UU. falla contra Live Nation y Ticketmaster por prácticas monopólicas

Un jurado federal en Nueva York declara culpables a Live Nation y Ticketmaster de operar un monopolio en la venta de entradas para eventos en vivo, poniendo fin a un juicio de cinco semanas. El veredicto podría forzar cambios significativos en la industria del entretenimiento en vivo.

En una decisión trascendental que podría reconfigurar el panorama de la industria del entretenimiento en vivo en Estados Unidos, un jurado federal en Nueva York ha declarado culpables a Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster de operar como un monopolio. El veredicto, emitido este miércoles tras un juicio de aproximadamente cinco semanas, concluye una batalla legal que ha capturado la atención de artistas, aficionados y reguladores por igual.

Esta declaración de culpabilidad surge a pesar de un acuerdo de resolución alcanzado a mitad del proceso entre el Departamento de Justicia (DOJ) y Live Nation. Sin embargo, el juicio continuó debido a la participación activa de decenas de fiscalías estatales, que persistieron en su acusación contra las prácticas de la empresa. El Departamento de Justicia y una coalición de fiscales estatales habían presentado inicialmente una demanda civil antimonopolio en Nueva York a principios de este año, alegando "monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados". El objetivo declarado de esta acción legal era forzar una separación entre Live Nation y Ticketmaster. El acuerdo propuesto entre el DOJ y Live Nation, que también fue respaldado por algunas fiscalías estatales y aún requiere la aprobación judicial, estipula una multa de 280 millones de dólares para Ticketmaster. Además, el acuerdo exige a la compañía desinvertir en anfiteatros, modificar sus acuerdos de venta de entradas exclusivos y limitar las comisiones al 15%. A pesar de este acuerdo, la acusación liderada por 34 fiscalías estatales, incluyendo potencias como Nueva York, California y Texas, decidió seguir adelante. Argumentaron con vehemencia que las empresas, en su conjunto, ejercían un control monopólico y eran directamente responsables del encarecimiento de los precios en el sector de la música en vivo, perjudicando a consumidores y artistas por igual. Por su parte, Live Nation ha mantenido una defensa firme, destacando su posición como la principal empresa de entretenimiento y venta de entradas en EE.UU. y argumentando que ser grande y exitoso no es inherentemente ilegal, según declaraciones recogidas por la revista Variety. La empresa insiste en que sus operaciones son legítimas y que la competencia existe dentro del mercado. Las reacciones al veredicto no se han hecho esperar. La fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión como una "victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de monopolios lesivos", una opinión compartida por su homólogo de California, Rob Bonta, quien la describió como una "victoria estrepitosa a los artistas, fans y salas que los apoyan". Estas declaraciones reflejan el profundo impacto que se espera que tenga este fallo en la protección de los intereses de los consumidores y los creadores de contenido. El abogado contratado por los estados para dirigir el proceso, Jeffrey Kessler, instó al jurado en sus argumentos finales a aplicar el "sentido común", sugiriendo que los ciudadanos reconocen las prácticas desleales cuando las encuentran. El juez Arun Subramanian, quien previamente había expresado críticas al acuerdo entre el DOJ y Live Nation, ahora tendrá la tarea de determinar el castigo específico para las empresas. Las sanciones potenciales van desde multas económicas sustanciales hasta compensaciones y la imposición de cambios obligatorios en su modelo de negocio. Según la demanda original, Live Nation ostenta un control significativo sobre el mercado, gestionando al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos, representando a más de 400 artistas, y dominando más del 60% de las promociones de conciertos y poseyendo o controlando más del 60% de los grandes anfiteatros en Estados Unidos. Esta vasta red de control subraya la magnitud del monopolio que el jurado ha reconocido





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