Tribunal ordena captura a expresidente de Bolivia acusado de trata de personas.

Un tribunal publicó una orden de captura contra el expresidente de Bolivia, quien se declaró en rebeldía por no asistir al juicio que enfrenta por presunta trata de personas. El expresidente exige que se inaugure un 'proceso imparcial' y 'legal'. La Fiscalía de Tarija, en su lugar, considera que el proceso es 'político' y reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.

Un tribunal emitió una orden de captura contra el expresidente de Bolivia para declararlo en rebeldía por no asistir al juicio que enfrenta por presunta trata de personas.

El expresidente exigió un 'proceso imparcial' y 'legal', luego de que un tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas. Morales sostuvo que ningún ciudadano puede ser condenado judicial y mediáticamente, sin el respeto del 'Dado Proceso' y la 'Presunción de Inocencia'. Con acusaciones falsas y pruebas inventadas, dijo que armadas con el objetivo de aniquilar jurídicamente, moral y físicamente.

Morales expuso una serie de argumentos para asegurar que ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes presentados por las partes porque estos y la vulneración de derechos fundamentales. Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, permitiendo que la defensa de un denunciado presente acciones constitucionales y el juicio oral contra Morales en que se le acusa de trata agravada de personas, por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras era presidente de Bolivia en 2016.

La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron 'ninguna clase de justificativo' por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, acudieron mediante un 'edicto' judicial lo que constituye un 'vicio causal de fondo', y considera que el proceso es 'político'. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera que es su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024.

La Justicia no pudo ejecutar una orden de captura contra el expresidente porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a esa zona cocalera. La Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigo





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