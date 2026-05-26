Tribunal Supremo rechaza demanda de Florida contra California y Washington por licencias de conducir sin autorización

La Corte Suprema de EE.UU. detiene la acción judicial de Florida que pide a California y Washington que citen a la corte por emitir licencias de conducir comerciales a conductores no autorizados, tras un accidente fatal a causa de un giro en U ilegal. El caso refleja el continuo conflicto entre los gobiernos estatales y la autoridad federal en temas de inmigración y seguridad vial.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó el martes 26 de mayo que no aceptará la solicitud que el estado de Florida presentó para demandar a California y Washington por la emisión de licencias de conducir comerciales a conductores no autorizados y que no hablaban inglés.

La causa tiene sus raíces en un accidente fatal que tuvo lugar en Florida el año anterior, cuando tres personas perdieron la vida tras un grave choque vehicular. El conductor implicado, Harjinder Singh, originario de la India, habría llevado a cabo un giro en U ilegal que provocó el desastre.

Singh, quien ostentaba una licencia de conducir comercial válida emitida por California y antes había obtenido otra licencia en Washington, quedaba fuera de los requisitos migratorios que exige la ley federal. Florida, cuyo gobierno se rige por la corriente republicana, ha acusado a los estados del oeste, donde predominan escaños demócratas, de desafiar abiertamente las normativas migratorias federales, y ha exigido a los tribunales que determinen que dichos estados carecen de la autoridad para otorgar licencias de conducir comerciales a personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales.

El Tribunal Supremo, que en la práctica suele atender apelaciones de tribunales menores, también suele decidir sobre lo que se denomina demandas originales, en las que instituciones estatales se llevan a los tribunales estadounidenses por disputas entre gobiernos estatales. En la ronda actual, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito se opusieron a la orden del martes, tal como suele ocurrir cuando el tribunal rechaza un litigio original, argumentando que no tienen opción frente a los casos.

Si bien los tribunales federales de apelación han bloqueado una propuesta del gobierno de la década pasada del presidente Trump que pretendía introducir restricciones más severas para limitar los tipos de inmigrantes que podían obtener licencias de conducir comerciales, la reciente decisión de la Corte Suprema abre la puerta a que caractericemos el debate como una confrontación política continua entre el poder federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad vial y derechos migratorios. A la luz de los resultados del veredicto, Florida permanece firme en su postura, afirmando que los registros de licencia de conducir comerciales solo pueden ser emitidos a conductor dentro de los parámetros legales federales amparados por la Constitución.

Al mismo tiempo, California y Washington destacan la relevancia de garantizar que un sector crucial de la fuerza laboral comercial, que depende de grandes flotas de camiones a lo largo del país, se mantenga operando bajo licencias regulares, sin importar el origen migratorio de sus conductores.





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