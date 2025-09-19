Análisis de las expectativas para el estreno de ‘Tron: Ares’, la nueva entrega de Disney, considerando su potencial de taquilla, trama y desafíos. Se evalúa su desempeño en comparación con películas anteriores de la franquicia y otras producciones del género, además de explorar el argumento de la película y el impacto de su incursión en la realidad.

‘Lilo & Stitch’ fue, por mucho tiempo, una joya olvidada, sumergida en el olvido durante décadas tras la recepción tibia que tuvo su película original en 1982. Pero, tras una revitalización de su legado y la reafirmación de su influencia en la cultura popular, la saga ha emprendido un camino cauteloso pero constante, buscando su lugar entre las franquicias más sólidas de Disney .

Por otro lado, ‘Tron: Ares’ enfrenta un desafío considerable, aunque las proyecciones iniciales de taquilla sugieren un panorama alentador. La película de 2010, ‘Tron: El Legado’, generó $44 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, una cifra que ‘Tron: Ares’ podría fácilmente igualar e incluso superar en su lanzamiento. Este potencial rendimiento inicial podría convertirla en la película con el mejor debut de toda la franquicia. ‘Tron: El Legado’ finalizó su ciclo con $172 millones de dólares en Estados Unidos y $228 millones de dólares a nivel internacional, sumando un total de $400 millones de dólares en la taquilla mundial. La entrega anterior fue considerada un éxito moderado, considerando su presupuesto de $170 millones de dólares. La expectativa es alta para ‘Tron: Ares’, y los pronósticos más optimistas sugieren que superará significativamente las cifras anteriores, consolidándose como la película de ‘Tron’ con mayor alcance hasta la fecha.\La trama de ‘Tron: Ares’ girará en torno a una peligrosa misión que enfrenta el personaje principal, Ares, un programa avanzado que trasciende el mundo digital para adentrarse en la realidad. Este evento marcará el primer contacto directo entre la humanidad y entidades creadas en el universo digital, un momento crucial que podría alterar la relación entre la tecnología y la vida humana. La película planteará interrogantes fundamentales sobre el libre albedrío y las consecuencias de la inteligencia artificial, explorando las implicaciones de un programa diseñado para la obediencia que comienza a actuar de forma independiente. El regreso de Kevin Flynn, aunque relevante, cede el protagonismo a esta nueva expansión del universo de la franquicia. La historia fue escrita por Steven Lisberger y Bonnie MacBird, mientras que Jared Leto, Justin Springer, Jeffrey Silver y Emma Ludbroo lideraron la producción.\Los pronósticos para ‘Tron: Ares’ sugieren un desempeño en taquilla en línea con el historial de la franquicia, sin grandes sorpresas anticipadas, pero con la posibilidad de romper récords y convertirse en la entrega más taquillera. Incluso, no es descabellado imaginar que supere las cifras iniciales de cintas como ‘Blanca Nieves’, que recaudó $42.2 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos. Si la cinta inicia con buen pie y Disney logra generar mayor interés, podría aspirar a competir y acercarse a ‘Thunderbolts*’, que obtuvo $74 millones de dólares en su lanzamiento. Sin embargo, se espera que mantenga cierta distancia con éxitos como y, por supuesto, ‘Lilo & Stitch’, la cinta más exitosa de la compañía en lo que va de 2025. En comparación con otras películas del género, ‘Tron: Ares’ se posiciona por encima de ‘Ready Player One’, que debutó con $41.7 millones de dólares. Se espera que, al final, supere los $400 millones de dólares en taquilla que generó su predecesora, consolidando su éxito y marcando un hito para la franquicia





TomatazosCom / 🏆 5. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tron: Ares Disney Taquilla Cine Franquicia

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Disney anuncia regreso de los Jonas Brother en 'Camp Rock 3', pero sin Demi LovatoLos hermanos más famosos de la televisión regresan a streaming

Leer más »

Diputados alistan análisis del Paquete Económico 2026Revista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Leer más »

'Mapping Deportations': lanzan sitio web que rastrea deportaciones en EU desde 1895La Universidad de California creó una herramienta digital de análisis sobre la política migratoria del país.

Leer más »

En análisis y tramitología, proyecto solar de Grupo Alianza en DerramaderoEn esa zona otros empresarios también ya han externado su interés por llevar proyectos solares

Leer más »

Asegura la viuda de Alexei Navalny que análisis de laboratorio muestran que su esposo fue envenenadoYulia Navalnaya afirmó que dos laboratorios independientes han encontrado que su esposo fue envenenado poco antes de su muerte en una prisión rusa

Leer más »

Milito sorprende con estrategia defensiva: Análisis del triunfo sobre el América y el nuevo enfoque tácticoGabriel Milito implementa un nuevo sistema de juego defensivo, efectivo para derrotar al América y romper su invicto en el Apertura 2025. Analizamos su estrategia, la opinión de los expertos y el impacto en el fútbol mexicano.

Leer más »