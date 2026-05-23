Truco para alargar la vida útil de la batería de tu Samsung

El truco mencionado en el artículo te ayudará a aumentar la duración de la batería en tu Samsung, aligerando el estrés extra que sufren las baterías cuando estén cargadas al 100% o descargadas por debajo del 20%. Gracias a la herramienta 'Protección de la batería', los usuarios de Samsung pueden lograr la protección que necesitan para prolongar la duración de su batería poco después de estrenarla. Además, esta protección no requiere ningún trabajo adicional del usuario, por lo que puede olvidarse para siempre.

Si tu Samsung tiene poco tiempo, todavía estás a tiempo de que este truco empiece a funcionar y consiga alargar su vida útil. Para configurarlo, entra en el apartado de ' Batería ' de tu móvil Samsung y encuentra la herramienta llamada 'Protección de la batería '.

Tendrás tres modos diferentes, desde el que apenas hace nada hasta el que hace que la batería se degrade menos con el tiempo. El modo por defecto hace que el dispositivo descarge hasta el 95% antes de cargar completamente y evita que se mantenga toda la noche al 100%. Esto te ayudará a mantener la batería en un nivel de estrés lo más bajo posible y alargar su vida útil en un plazo no tan corto





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