Trump Advierte a Irán sobre Cobros a Petroleros en el Estrecho de Ormuz en Vísperas de Negociaciones de Paz

Donald Trump advierte a Irán sobre supuestos cobros a petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, en un momento de incertidumbre tras el alto al fuego y antes del inicio de negociaciones de paz. El aumento del precio del petróleo refleja la desconfianza del mercado.

Donald Trump lanzó una advertencia severa a Irán el jueves, instándolos a cesar cualquier intento de cobrar tarifas a los petroleros que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz. La declaración del expresidente, realizada a través de su plataforma Truth Social, surge en respuesta a informes no confirmados sobre la imposición de supuestos peajes a embarcaciones que cruzan este importante paso marítimo.

Trump, sin titubear, expresó su preocupación y lanzó una amenaza velada: “Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros. Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”. Esta advertencia llega en un momento crucial, apenas dos días antes del inicio de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, programadas para llevarse a cabo en Islamabad. La situación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo, ha sido objeto de intensa atención a medida que el alto al fuego pactado entre ambas naciones entra en vigor. El monitoreo global de buques realizado por Kpler revela que algunas embarcaciones, incluyendo aquellas con banderas de Palaos y Gabón, han comenzado a navegar por el estrecho desde el inicio de la tregua, lo que sugiere una posible normalización del tráfico marítimo tras el cese de hostilidades. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persiste, evidenciada por la ligera subida en los precios del petróleo. El barril de Brent experimentó un aumento de entre el 1% y el 2%, alcanzando aproximadamente los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WIT) estadounidense se mantuvo en niveles similares. Este comportamiento del mercado refleja la incertidumbre y la cautela ante un alto al fuego que aún no ha demostrado su solidez y que podría ser afectado por acciones como las acusaciones de cobro de tarifas por parte de Irán. La administración estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se prepara para entablar conversaciones de paz en Islamabad a partir del 11 de abril. La delegación estadounidense buscará abordar las tensiones existentes y establecer un camino hacia una resolución pacífica del conflicto. La advertencia de Trump, por lo tanto, no solo representa una declaración de postura, sino también una señal de vigilancia y una clara indicación de que Estados Unidos está observando de cerca las acciones de Irán en esta coyuntura delicada. El expresidente parece determinado a asegurar que el alto al fuego sea respetado y que no se produzcan acciones que puedan socavar los esfuerzos de paz en curso. La situación en el estrecho de Ormuz y las negociaciones en Islamabad son elementos interconectados, y cualquier escalada de tensión en la vía marítima podría tener un impacto negativo en el proceso de paz. La comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos, esperando que las partes involucradas demuestren compromiso con la estabilidad y la resolución pacífica de las disputas





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