Trump advierte a Sheinbaum: Estados Unidos intervendrá contra el narcotráfico si México no actúa

El presidente Donald Trump escala la tensión diplomática con México al amenazar con incursiones terrestres contra los cárteles, designados ahora como organizaciones terroristas.

El panorama geopolítico en América del Norte ha dado un giro drástico tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump , quien ha lanzado una advertencia directa y contundente al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum .

En un evento público cargado de tensión, el mandatario estadounidense afirmó que, en caso de que la administración mexicana no cumpla con sus compromisos en el combate frontal al narcotráfico, las autoridades de Estados Unidos tomarán la iniciativa de intervenir directamente. Trump subrayó que las fuerzas armadas estadounidenses ya han implementado tácticas agresivas, incluyendo ataques coordinados contra lanchas rápidas utilizadas por el crimen organizado, logrando, según sus propias cifras, una reducción del noventa y siete por ciento en el tráfico de drogas por vía marítima desde el inicio de sus operaciones en el año dos mil veinticinco.

No obstante, el presidente advirtió que ahora han comenzado la fase terrestre, la cual describió como un proceso mucho más sencillo, dejando claro que no le importan las quejas diplomáticas de México u otros países si el objetivo es erradicar el flujo de estupefacientes. Este endurecimiento de la postura estadounidense se materializó con la firma de la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo.

A través de este documento, el Gobierno de los Estados Unidos ha formalizado la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, una medida que cambia radicalmente el marco legal y operativo de la lucha contra el crimen organizado. La estrategia no solo busca la incautación de sustancias ilícitas o el debilitamiento de las estructuras financieras de estos grupos, sino que se enfoca en la neutralización total de sus integrantes.

Trump ha sido tajante al declarar que no se permitirá que las pandillas y cárteles que han envenenado a millones de ciudadanos estadounidenses sigan operando libremente en la región, ni que continúen el contrabando de armas o la trata de mujeres y niños víctimas de redes criminales. La frase los encontraremos y los mataremos resume la agresividad de este nuevo plan, que contempla el uso de fuerza letal y operaciones de inteligencia avanzada para desmantelar los núcleos operativos de los grupos criminales.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos, que durante los primeros catorce meses de gestión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump parecía basarse en el reconocimiento mutuo y una cooperación pragmática, ha entrado en una fase de crisis profunda. La grieta se ha ensanchado debido a la propuesta recurrente de Trump de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir al crimen organizado, una oferta que la presidenta Sheinbaum ha rechazado sistemáticamente, defendiendo la soberanía nacional y la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas para gestionar su propia seguridad interna.

Esta divergencia de visiones ha transformado la cooperación en una tensión creciente, donde la presión sobre México ha escalado a niveles sin precedentes. El enfoque estadounidense ya no se limita a la persecución de los capos, sino que ahora apunta a desmantelar las redes de protección política y gubernamental que, según Washington, permiten que estas organizaciones terroristas operen con impunidad.

Como parte de esta nueva ofensiva, las autoridades de Estados Unidos han solicitado formalmente la detención y extradición de diez funcionarios mexicanos, acusándolos de tener vínculos directos con el crimen organizado. Entre los nombres más destacados se encuentra el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien recientemente solicitó licencia de su cargo, un movimiento que ha sido interpretado por analistas como una respuesta a la presión jurídica internacional.

Esta situación coloca al gobierno de Sheinbaum en una posición extremadamente vulnerable, obligándola a equilibrar la presión de su principal socio comercial y de seguridad con la estabilidad política interna de México. El riesgo de que esta crisis escale hacia una intervención unilateral es real, especialmente si Estados Unidos percibe que el Estado mexicano es incapaz o no está dispuesto a entregar a los funcionarios señalados, lo que podría marcar un punto de no retorno en la diplomacia entre ambas naciones y alterar permanentemente la seguridad en la frontera





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