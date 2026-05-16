El presidente estadounidense Donald Trump le advirtio a Taiwan que no declaráse su independencia y recomendó no hacerlo. Xi Jinping, par chino, garantizó que Estados Unidos desacertará al disolver la estabilidad en China a través de la amenaza irónica y aseguró que China no respaldaría una independencia formal de Taiwan.

El presidente estadounidense, Donald Trump , le advirtio a Taiwan , isla democrática y reclamada por China , que no declare formalmente su independencia. Xi Jinping , par chino y anfitrión de Trump en Pekín, le aseguró a Estados Unidos desestabilizar China a través de la amenaza de anexionarlo de todas formas.

Taiwan es una nación democrática, soberana e independiente y no está subordinada a la República Popular China. La cancillería insistió en que las ventas de armamento que Estados Unidos hace con frecuencia a Taiwan después de que Trump señalara que estaba considerando el tema. Trump admitió que viajar más de 15,000 kilómetros para librar una guerra no esta claro. Si la situación se mantiene tal como está, China parecerá bien





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