Trump agradece a las fuerzas del orden por el tiroteo cerca de la Casa Blanca y confirma que el agresor murió

El presidente Donald Trump agradece a las fuerzas del orden por la rápida acción tomada el viernes 13 de marzo contra un atacante cerca de la Casa Blanca y la confirmación del fallecimiento del agresor. Asegura que el sujeto se dedicaba a estar obsesionado con la sede del poder Ejecutivo federal.

El mandatario agradeció a las fuerzas del orden por su respuesta para contener el ataque y confirmó que el agresor murió. Aseguró que el sujeto, posiblemente estaba obsesionado contra la sede del poder Ejecutivo federal.

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto. El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde el presidente asistía a una cena de gala con periodistas. El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.

En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja





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