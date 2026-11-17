Donald Trump advirtió a México sobre aranceles por la caravana 'Dios con Nosotros'. La presidenta Sheinbaum confirmó que 24 caravanas han sido desintegradas bajo la gestión actual.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su presión sobre el gobierno de México al anunciar que impondrá aranceles elevados si no se logra detener el avance de la caravana migrante "Dios con Nosotros". Esta advertencia se produce a pesar de que los flujos migratorios se encuentran en niveles históricos mínimos, utilizando la amenaza económica como una herramienta política para exigir medidas más estrictas en la frontera sur.

Amenazas y contexto de la caravana migrante

La composición de este grupo está integrada por cientos de hondureños, salvadoreños, venezolanos y colombianos, quienes viajan con dificultades físicas evidentes, como llagas en los pies, mientras intentan avanzar hacia territorio estadounidense. Donald Trump lanzó su ultimátum el pasado 12 de noviembre, instruyendo a México que debe detenerlos inmediatamente bajo la amenaza de que los aranceles se duplicarán. Cuatro días después, reiteró su postura indicando que no se les permitirá la entrada y que la responsabilidad de la detención recae exclusivamente en las autoridades mexicanas.

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Análisis de estrategias y marcos legales

El internacionalista Carlos Manuel López interpreta esta maniobra como una táctica de negociación basada en la presión, aunque considera improbable la implementación real de los aranceles debido a las restricciones del tratado T-MEC. López señala que la derrota electoral reciente frente a la comunidad latina también limita la capacidad de acción, pero admite que las amenazas sirven para activar recursos operativos. El objetivo principal parece ser reactivar a la Guardia Nacional y acelerar los procesos del Instituto Nacional de Migración en México.

Disminución histórica de cruces fronterizos

Las cifras oficiales respaldan la afirmación de que el flujo migratorio está en mínimos históricos, lo que complica la narrativa de una crisis inminente. Durante el último año de la gestión de Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó 2 millones 135,006 encuentros en la frontera. Sin embargo, en el año fiscal 2026, la cifra descendió drásticamente a 139,983 contactos, lo que representa una caída del 95%. Esta disminución se atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas desde el inicio del nuevo gobierno.

Medidas de seguridad y operativos internos

México ha desplegado esfuerzos significativos para contener el tránsito migratorio, desplegando miles de elementos de las Fuerzas Armadas desde 2019. Estas operaciones incluyen revisiones en carreteras y transporte, además de la implementación del programa "Quédate en México" para solicitantes de asilo. El artículo de Eduardo Torre Cantalapiedra del Colegio de la Frontera Norte explica que la visibilidad de las caravanas facilita su monitoreo y desmantelamiento, aunque también plantea riesgos de represión para los migrantes.

Respuesta política y balance de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante las amenazas de Trump destacando el cumplimiento de objetivos de seguridad. Indicó que, desde la llegada al gobierno de Donald Trump, se han desintegrado 24 caravanas y más de 20 movilizaciones migratorias específicas. Este contexto sugiere que, aunque la caravana "Dios con Nosotros" cuenta con más de 1,500 participantes, su estancamiento en Chiapas refleja la efectividad de las barreras migratorias invisibles establecidas por las autoridades mexicanas.