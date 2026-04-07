Trump amenaza con la desaparición de una civilización entera si Irán no acepta acuerdo

El expresidente Donald Trump emite un ultimátum a Irán, amenazando con consecuencias catastróficas si no se alcanza un acuerdo antes de una fecha límite establecida. La declaración ha generado gran incertidumbre y tensión a nivel internacional.

Donald Trump , expresidente de Estados Unidos , intensificó la presión sobre Irán con una alarmante advertencia. En una declaración difundida en Truth Social y replicada por agencias internacionales, Trump amenazó con la posible desaparición de “una civilización entera” si Teherán no acepta un acuerdo antes de la hora límite fijada por Washington. El plazo fatal, según lo estipulado por Trump, vencía a las 20:00 horas de Washington, lo que equivale a las 00:00 horas GMT del miércoles.

Esta escalada de retórica representa un claro aumento de la tensión en las relaciones bilaterales, y refleja la firme postura de Trump en relación con el programa nuclear iraní y la influencia de Irán en la región. La contundencia de sus palabras, que incluyen la afirmación de que la civilización iraní podría “morir esta noche, para no volver jamás”, generaron una fuerte incertidumbre a nivel global y un ambiente de alta preocupación en los círculos diplomáticos y políticos internacionales.\El núcleo de las exigencias estadounidenses se centra en que Irán suscriba un acuerdo, en los términos propuestos por Trump. Este acuerdo, según las declaraciones del expresidente, incluye la renuncia total de Irán a desarrollar armas nucleares, considerada la piedra angular para evitar cualquier acción militar. Al ser interrogado por periodistas sobre los detalles específicos del acuerdo que Washington exige, Trump fue conciso y directo, limitándose a afirmar que el acuerdo debía ser “satisfactorio para mí”. Además de la amenaza implícita de una respuesta militar, Trump ha mencionado en ocasiones previas la posibilidad de atacar infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes y centrales eléctricas, en caso de que las negociaciones no prosperen. Este ultimátum coincide con una etapa de creciente presión política y militar por parte de Estados Unidos, que busca obligar a Teherán a aceptar sus condiciones. Trump, en otras intervenciones públicas, ha calificado la situación actual como el posible fin de lo que describió como “47 años de extorsión, corrupción y muerte”, insinuando una posible transformación significativa en la región si Irán cede a las demandas estadounidenses.\La creciente expectativa en torno a este ultimátum llevó a un estado de alerta en el ámbito internacional, mientras se acercaba la hora límite establecida. Funcionarios estadounidenses, en paralelo, señalaron que las conversaciones diplomáticas continuaban. Desde Budapest, el vicepresidente JD Vance indicó que se anticipaban negociaciones intensas en las siguientes horas, aunque sugirió que el gobierno estadounidense disponía de recursos adicionales que podrían ser utilizados. La situación representa un desafío complejo para la comunidad internacional, ya que cualquier decisión tomada por Irán o Estados Unidos podría tener consecuencias significativas en la estabilidad global. La retórica agresiva de Trump y la determinación de su administración de lograr un acuerdo que se ajuste a sus condiciones exacerban la tensión y aumentan la probabilidad de una crisis diplomática o militar. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y las posibles ramificaciones para la región y el mundo, se mantienen latentes, a la espera del desenlace de las negociaciones y la respuesta de Teherán ante el ultimátum





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Acuerdo Nuclear Ultimátum Relaciones Internacionales Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump confirma que EU envió armas a los manifestantes de IránEl envío del material bélico se realizó a través de la oposición kurda para alentar la movilización popular

Read more »

Trump mantiene amenaza de atacar plantas energéticas y la infraestructura civil de IránEl mandatario estadunidense informó que el régimen iraní sigue negociando con su gobierno para tratar de llegar a un acuerdo con el cual se pueda poner fin al conflicto en el Medio Oriente que inició hace 37 días.

Read more »

Trump amenaza con represalias legales contra periodistas por filtraciones sobre operativo en IránEl presidente Donald Trump advirtió que perseguirá judicialmente a los medios y funcionarios que filtraron detalles del rescate de dos pilotos estadounidenses en territorio iraní

Read more »

Trump advierte a Irán sobre posibles crímenes de guerra y amenaza con una ofensiva totalEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica la amenaza contra Irán, tras el rechazo de Teherán a un cese al fuego. Trump declara que no le preocupan las acusaciones de crímenes de guerra y advierte sobre la posible destrucción de infraestructuras clave en Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas. Irán, por su parte, rechaza la propuesta y presenta su propio plan para poner fin a los combates.

Read more »

Puedo ser presidente de Venezuela: Donald TrumpEl presidente de los Estados Unidos aseguró que, debido a su popularidad, podría competir en las elecciones venezolanas

Read more »

Irán descarta negociar con EU bajo ultimátum; Trump continúa amenazasTrump amenazó con desatar 'el infierno cuando venza el ultimátum que dio a Irán para desbloquear Ormuz; Teherán advierte que una pausa de EU es para reagruparse y rearmarse para continuar con sus crímenes

Read more »