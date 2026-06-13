Trump anuncia acuerdo inminente con Irán para alto al fuego y reapertura del estrecho de Ormuz

El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Irán firmarán un memorando de entendimiento para extender el cese de hostilidades, abrir el estratégico paso marítimo e iniciar negociaciones nucleares, en un avance diplomático clave para reducir la tensión en Medio Oriente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este sábado, a través de su plataforma Truth Social, que su país e Irán firmarán un acuerdo el domingo para extender el alto al fuego en Medio Oriente, reabrir el estratégico estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní.

Este memorando de entendimiento, de confirmarse, representaría uno de los avances diplomáticos más significativos desde el estallido del conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, una guerra que ha sacudido los mercados energéticos globales y ha perturbado el transporte marítimo en el Golfo Pérsico. En su publicación del 13 de junio, Trump afirmó de manera categórica que el acuerdo está programado para firmarse al día siguiente y que, de forma inmediata, el estrecho de Ormuz quedará abierto al tránsito internacional.

El mandatario también aseguró que el pacto impedirá que Irán desarrolle armas nucleares y señaló que las relaciones entre Washington y Teherán entrarían en una nueva fase de entendimiento. No obstante, lanzó una advertencia, indicando que si la implementación no es rápida, sencilla y fluida, Estados Unidos mantiene la opción de recurrir nuevamente a la fuerza militar para imponer sus intereses.

Fuentes diplomáticas y medios como Axios, con confirmación de autoridades pakistaníes, informaron que representantes de Estados Unidos e Irán, junto con mediadores de Pakistán, Qatar, Egipto y Turquía, sostendrían una ceremonia virtual el domingo para firmar electrónicamente el documento. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que las partes están más cerca que nunca de un acuerdo definitivo y que su gobierno prepara los detalles logísticos de la firma digital.

Posteriormente, la cancillería pakistaní confirmó la programación de dicha ceremonia virtual. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, Irán no ha confirmado oficialmente que la firma vaya a ocurrir ese día. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que no existe una ceremonia prevista para el domingo, aunque no descartó que pueda concretarse en los próximos días, lo que introduce un elemento de incertidumbre en el proceso.

El contenido del memorando, según funcionarios estadounidenses y diplomáticos involucrados en las negociaciones citados por Axios, incluiría varios puntos clave: la extensión y profundización del alto al fuego en toda la región, la reapertura completa y segura del estrecho de Ormuz, y el establecimiento de un marco para negociaciones directas sobre el programa nuclear iraní, con el objetivo de impedir el desarrollo de armas atómicas. Este anuncio ocurre apenas dos días después de que Trump revelara la cancelación de ataques militares previstos contra objetivos iraníes, argumentando que las conversaciones de paz habían alcanzado niveles sin precedentes en el liderazgo de Teherán y que existía un principio de acuerdo aceptado por actores regionales.

En esa misma línea, Trump amenazó con una ofensiva para tomar el control de la isla iraní de Kharg, que alberga el 90% de las reservas de petróleo crudo de Irán. Aunque instalaciones militares y aeroportuarias en la isla ya han sido atacados por fuerzas estadounidenses, la infraestructura energética principal ha permanecido intacta hasta ahora.

Curiosamente, Trump no mencionó en su anuncio el bloqueo naval que los militares estadounidenses mantienen sobre los puertos iraníes, una medida que la Guardia Revolucionaria de Irán ha condicionado para no reabrir el estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra, las restricciones marítimas han dañado las exportaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico, generando volatilidad en los mercados internacionales y alzas en los precios de los combustibles.

Si el acuerdo se firma, las autoridades internacionales anticipan que el flujo comercial podría regresar gradualmente a niveles previos al conflicto en las próximas semanas





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