Trump Anuncia Alto el Fuego de 10 Días Entre Israel y Líbano y Dialogo para Extender Tregua con Irán

El presidente Donald Trump ha facilitado un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, con la esperanza de extender la tregua actual que involucra a Irán y Estados Unidos tras semanas de conflicto. El anuncio coincide con esfuerzos diplomáticos intensos, incluyendo reuniones entre altos mandos de Pakistán e Irán, para estabilizar la región y el mercado energético global. El Líbano y Hezbolá han expresado condiciones para el cese de hostilidades, mientras Israel busca avanzar hacia un acuerdo de paz histórico.

El presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano , con entrada en vigor a partir de la medianoche. Este cese temporal de hostilidades podría ser un impulso crucial para las negociaciones que buscan extender la tregua actual entre Irán, Estados Unidos e Israel , tras semanas de un conflicto devastador.

Es importante precisar que el enfrentamiento no es directamente entre Israel y el Líbano como naciones, sino entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá, apoyado por Irán. Por su parte, Hezbolá ha declarado que cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe otorgar al ejército israelí ninguna libertad de movimiento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje en video, confirmó la aceptación del alto el fuego, calificándolo como una oportunidad para avanzar hacia la paz con el Líbano. Netanyahu expresó su esperanza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz histórico. Trump, a través de su plataforma Truth Social, detalló que la tregua comenzará a las 5 p.m. hora del Este (9 p.m. GMT). Este anuncio se produce apenas dos días después de que ambos países celebraran sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas en Washington, un paso significativo dado que Hezbolá se oponía previamente a este tipo de diálogos directos. El Líbano, por su parte, había insistido en un alto el fuego entre Israel y Hezbolá como condición previa para entablar negociaciones más profundas, al tiempo que prometía comprometerse con el desarme del grupo. Históricamente, Israel y el Líbano se encuentran en un estado de guerra técnica desde la creación de Israel en 1948, y la sociedad libanesa sigue profundamente dividida respecto a la diplomacia con Israel. Trump extendió una invitación a los líderes de Israel y el Líbano para visitar la Casa Blanca, describiendo el encuentro como las primeras conversaciones significativas entre ambas naciones desde 1983. Cabe recordar que en 1983 se firmó un acuerdo que contemplaba el reconocimiento formal de Israel por parte del Líbano y la retirada israelí, un pacto que se desmoronó durante la guerra civil libanesa y fue rescindido formalmente un año después. Trump afirmó que la pausa en los combates es el resultado de conversaciones calificadas como excelentes con Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun. Paralelamente, se informa que el jefe del ejército de Pakistán sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento de Irán, en el marco de esfuerzos internacionales destinados a presionar por la extensión de una tregua que ha mantenido en pausa casi siete semanas de conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Aún no está claro si esta intensa actividad diplomática conducirá a un acuerdo duradero, dado que la pausa actual, de dos semanas, ya ha superado la mitad de su duración. La guerra ha dejado miles de fallecidos y ha impactado significativamente los mercados globales al interrumpir el flujo de petróleo. La televisión estatal iraní no ofreció detalles sobre el encuentro entre el general paquistaní Asim Munir y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien se ha consolidado como un negociador clave para su país. Pakistán, que ha emergido como un mediador crucial tras albergar conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán que, según funcionarios, contribuyeron a acercar posturas, no ha emitido comentarios inmediatos. Los mediadores buscan asegurar una nueva ronda de conversaciones antes de que la tregua expire la próxima semana. La Casa Blanca ha indicado que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente se llevaría a cabo en Islamabad, la capital paquistaní, aunque no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. La frágil tregua se mantiene a pesar de un bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y de las contra-amenazas de Irán de atacar puertos regionales a través del Mar Rojo. El conflicto ha desestabilizado los mercados y ha generado preocupación en la economía global debido a la interrupción del transporte marítimo y los ataques aéreos dirigidos a infraestructuras militares y civiles. Los precios del petróleo han experimentado una caída ante las expectativas de un fin de los combates, y las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos en enero. Israel y Hezbolá han intercambiado fuego a través de la frontera, con Hezbolá lanzando cohetes y drones contra ciudades del norte de Israel, mientras que el fuego israelí sobre el sur del Líbano se ha intensificado, afectando especialmente a áreas alrededor de Tiro, Nabatieh y la estratégica Bint Jbeil, cercana a la frontera israelí





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