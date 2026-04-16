Trump Anuncia Alto el Fuego Entre Líbano e Israel Tras Ataques Cruzados

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la consecución de un cese de hostilidades de 10 días entre Líbano e Israel, luego de intercambios bélicos y un histórico encuentro diplomático en Washington.

En un giro diplomático significativo que busca desactivar la escalada de tensiones en Oriente Medio, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció la consecución de un alto el fuego entre Líbano e Israel . La noticia llega tras una jornada marcada por intercambios de ataques cruzados entre las dos naciones, generando una vez más inquietud en la región.

Según el anuncio realizado por Trump a través de su plataforma Truth, la tregua entrará en vigor formalmente a partir de este jueves a las 5 p.m., hora del este. El Presidente estadounidense detalló haber mantenido conversaciones de alto nivel con el Presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En estas discusiones, ambos líderes habrían acordado la suspensión de las hostilidades como un paso crucial hacia el establecimiento de la paz. Trump destacó la importancia de este acuerdo, subrayando que representa un avance significativo tras años de conflicto latente. "Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)", comunicó el mandatario estadounidense. Este cese de hostilidades se produce después de un encuentro diplomático de suma importancia celebrado en Washington D.C. el martes anterior. Por primera vez en 34 años, representantes de Líbano e Israel se reunieron en la capital estadounidense, en un evento que contó con la participación del Secretario de Estado, Marco Rubio. Este histórico encuentro sentó las bases para las negociaciones que culminaron en el anuncio del alto el fuego. Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la paz, Donald Trump informó haber instruido a un equipo de alto perfil para que trabaje de cerca con ambas partes. El Vicepresidente JD Vance, el Secretario de Estado Rubio y el Presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, serán los encargados de liderar estos esfuerzos diplomáticos. Su misión será colaborar estrechamente con Israel y Líbano para fomentar y consolidar una paz duradera, abordando las causas profundas del conflicto y promoviendo la estabilidad en la región. La expectativa es que este alto el fuego temporal sirva como plataforma para negociaciones más profundas y constructivas, encaminadas a una solución pacífica y a largo plazo





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