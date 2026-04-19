Trump anuncia conversaciones con Irán en Pakistán, acusa a Teherán de violar tregua y amenaza con destruir infraestructura civil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación de su país en negociaciones con Irán en Pakistán, pero acusó a Teherán de incumplir el cese al fuego. Trump advirtió sobre la destrucción de infraestructura civil iraní si no se aceptan las condiciones estadounidenses, mientras el bloqueo a puertos y el control del estrecho de Ormuz complican los esfuerzos de mediación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump , anunció que su país participará en conversaciones con Irán el próximo lunes en Pakistán , pero acusó a Teherán de incumplir la tregua. Trump amenazó con destruir infraestructura civil iraní si la República Islámica no acepta los términos ofrecidos por Washington. La decisión de no encabezar la delegación estadounidense para estas nuevas conversaciones en Islamabad se debió exclusivamente a motivos de seguridad, según declaró Trump a ABC News, refiriéndose a su representante como JD y calificándolo de excelente.

En su declaración pública, Trump señaló que Irán había violado el cese al fuego al disparar proyectiles el sábado en el estrecho de Ormuz. Advirtió que, de no aceptar las condiciones de Estados Unidos, se procedería a la destrucción de la infraestructura civil iraní. Esta situación se presenta mientras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes continúa vigente y los mediadores intentan extender el alto al fuego, que expira el miércoles. Los bloqueos recíprocos han complicado los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán y han sembrado dudas sobre la posibilidad de extender la tregua de dos semanas.

El presidente del Parlamento iraní, en una entrevista televisada el sábado por la noche, calificó la postura estadounidense como una decisión ingenua y producto de la ignorancia. A pesar de la profunda desconfianza hacia Estados Unidos, Irán seguía buscando la paz y mantenía su presencia en el campo diplomático, reconociendo al mismo tiempo la amplia brecha existente entre ambas partes. Irán había anunciado previamente la reapertura del estrecho tras la entrada en vigor de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán. Sin embargo, tras las declaraciones de Trump sobre la vigencia del bloqueo a los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo, Teherán indicó que mantendría sus restricciones en el estrecho.

Tras un breve aumento en los intentos de tránsito el sábado, los buques en el Golfo Pérsico mantuvieron sus posiciones por temor, luego de que dos barcos con bandera de India fueran atacados y obligados a regresar. La retirada de estos buques paralizó nuevamente el estrecho, por el cual normalmente transita aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo mundial. Este enfrentamiento, a pocos días de que expire la frágil tregua, amenaza con empujar a las partes hacia un nuevo conflicto, en un momento en que la guerra en la región entra en su octava semana. Irán informó el sábado haber recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, mientras mediadores paquistaníes trabajaban en la organización de una nueva ronda de negociaciones directas. Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos confirmó que se estaban ultimando los preparativos y que equipos de seguridad estadounidenses de avanzada ya se encontraban en el lugar, hablando bajo condición de anonimato.

Para Irán, el cierre del estrecho, impuesto tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, es posiblemente su arma más poderosa, amenazando con paralizar el comercio mundial e infligir un costo político a Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo tiene como objetivo asfixiar la economía iraní y presionar a su gobierno al negarle un flujo de efectivo a largo plazo. A pesar de que el alto al fuego se ha mantenido, el enfrentamiento en el estrecho podría sumir a la región en una guerra que ha causado miles de muertes. Lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil impactó un buque portacontenedores, según informó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo. El Ministerio de Exteriores de la India citó al embajador de Irán para expresar su preocupación por el incidente de los disparos contra dos buques mercantes con bandera india.





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