Trump anuncia un drástico recorte de tropas en Alemania y genera tensión con aliados europeos

El presidente Donald Trump advierte sobre una reducción significativa de soldados estadounidenses en Alemania, lo que genera críticas de legisladores republicanos y tensiones con la OTAN. La medida se enmarca en un contexto de descontento con los aliados europeos por su gasto en defensa y su postura frente a Irán. La decisión podría afectar la seguridad regional y las relaciones transatlánticas.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado que prevé reducir drásticamente el número de soldados estadounidenses en Alemania , tras un primer anuncio sobre la retirada de 5,000 efectivos, criticado por legisladores republicanos.

Vamos a reducir drásticamente, y vamos a recortar mucho más que 5,000, dijo Trump a la prensa desde West Palm Beach, Florida. El viernes, el Pentágono anunció la reducción de ese número de tropas para los próximos seis a doce meses, lo que corresponde aproximadamente al 15% de los 36,000 soldados destacados en Alemania, un país aliado miembro de la OTAN.

El mandatario lanzó el aviso después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara el lunes que Washington no tiene ninguna estrategia en Irán, y que la república islámica ha humillado a Washington. Trump reprocha a sus tradicionales aliados europeos la falta de apoyo a su ofensiva lanzada a finales de febrero contra la república islámica junto a Israel. También les pide desde hace tiempo que refuercen su defensa, al acusarlos de depender en exceso de la protección militar estadounidense.

La decisión de la retirada de las tropas ha generado escepticismo entre los principales legisladores republicanos que supervisan la política militar estadounidense. En una declaración conjunta emitida el sábado, el senador Roger Wicker y el representante Mike Rogers, presidentes de los Comités de Servicios Armados de sus respectivas cámaras, advirtieron que la retirada de tropas de Alemania podría enviar un mensaje equivocado a el presidente ruso Vladimir Putin.

Aunque los socios europeos están aumentando el gasto en defensa, traducir esa inversión en la capacidad militar necesaria para asumir la responsabilidad principal de la disuasión convencional llevará tiempo, afirmaron. Añadieron que Alemania había respondido positivamente a los llamamientos de Trump para aumentar el gasto en defensa y que había permitido que aviones estadounidenses utilizaran bases y espacio aéreo alemanes durante el conflicto con Irán.

Se esperaba que se retiraran tropas de Estados Unidos de Europa, y también de Alemania, comentó el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, en un comentario transmitido a AFP por su oficina. Los europeos tenemos que asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad, añadió. La OTAN aseguró este sábado que está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania, según escribió en la red X su portavoz Allison Hart.

Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida, agregó. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha mostrado hostil hacia sus aliados europeos, a quienes reprocha no invertir suficiente en su seguridad.

El acercamiento de Washington a Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, llevaron a varias capitales europeas a apostar por una mayor autonomía. El viernes, Trump también arremetió indirectamente contra Alemania y sus importantes exportaciones de automóviles. El mandatario anunció su intención de elevar al 25% la semana que viene los aranceles sobre los vehículos importados a Estados Unidos desde la Unión Europea.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya amenazó con reducir a 25,000 el número de soldados estadounidenses en Alemania, al considerar que Berlín gastaba muy poco en defensa. Entre las numerosas bases estadounidenses en Alemania, la de Ramstein es de particular importancia para los despliegues y operaciones norteamericanas en Oriente Medio. Estados Unidos almacena además armas nucleares en Büchel, en el oeste del país europeo





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