Trump arremete contra el papa León XIV: Lo acusa de “izquierda radical” y critica su pacifismo

Donald Trump lanza duras críticas contra el papa León XIV, cuestionando su política exterior y acusándolo de alinearse con la “izquierda radical”. Trump lamenta el enfoque pacifista del pontífice y expresa su desacuerdo con sus llamadas a la paz y su condena a la guerra.

Dice que el papa es “terrible en política exterior ” y asegura que su pacifismo no lo comparten los católicos. El expresidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha arremetido contra el papa León XIV, acusándolo de alinearse con la “izquierda radical” y criticando su postura pacifista en política exterior .

Trump, conocido por su estilo populista y sus fuertes declaraciones, ha expresado su desacuerdo con las recientes llamadas a la paz del pontífice y su condena a la guerra y al sufrimiento de los civiles en conflictos internacionales. En un comunicado publicado en su red social, Truth Social, Trump acusó al papa de ser “débil con el crimen”, haciendo referencia a las críticas del pontífice sobre la política migratoria del expresidente y su tratamiento de los inmigrantes.

Trump también cuestionó la capacidad del papa para ejercer su rol, sugiriendo que debería enfocarse en asuntos espirituales en lugar de involucrarse en cuestiones políticas y criticar a los líderes mundiales. Este ataque marca un punto álgido en la ya tensa relación entre ambos líderes, quienes han mantenido posturas divergentes sobre temas cruciales de la actualidad internacional.

Trump, quien se ha caracterizado por su política exterior de línea dura, ha manifestado su descontento con el enfoque pacifista del papa, argumentando que este no representa los intereses de los católicos estadounidenses ni los de Estados Unidos en general. El expresidente lamentó el llamado del papa a “garantizar la soberanía” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, interpretándolo como una crítica velada a la política estadounidense.

Además, Trump ha expresado su rechazo a las críticas del papa sobre la política nuclear de Irán y el conflicto en Venezuela, afirmando que no quiere un papa que se posicione en contra de los intereses de Estados Unidos. Trump, quien ha mantenido una postura aislacionista en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, criticó la petición del papa León XIV a los gobernantes del mundo a contener toda “exhibición de fuerza” y a “sentarse en mesas de diálogo y mediación”.

El expresidente afirmó que la postura del pontífice coincide con las negociaciones de EU e Irán en Pakistán, lo que, según él, demuestra una clara inclinación hacia la izquierda radical. Trump incluso llegó a sugerir que el papa fue elegido por su nacionalidad estadounidense, con la esperanza de que facilitara las relaciones entre el Vaticano y Estados Unidos, y le instó a “estar agradecido” por esta supuesta influencia.

Trump ha expresado su preferencia por el hermano del papa, Louis, quien, según él, comparte una visión política más cercana a la suya, basándose en el lema de campaña MAGA (Make America Great Again). En el largo mensaje, Trump también sugirió que León XIV debería “usar el sentido común” y “dejar de complacer a la izquierda radical”, instándolo a concentrarse en su rol como papa y no como político.

La declaración de Trump ha generado reacciones encontradas en Estados Unidos y en el Vaticano. Algunos sectores han apoyado las críticas del expresidente, argumentando que el papa se ha excedido en su papel político. Por otro lado, muchos católicos y observadores internacionales han defendido la postura pacifista del papa, destacando su compromiso con la paz, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

En este casi primer año de pontificado, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, lamentó guerras como la de Irán e instó a “garantizar la soberanía” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El papa ha manifestado su preocupación por el sufrimiento de los civiles atrapados en conflictos y ha reiterado su llamado al diálogo y a la mediación como herramientas para resolver las disputas internacionales.

Estas posturas han sido interpretadas como una crítica a la política exterior de Estados Unidos y a otras potencias mundiales. El Vaticano aún no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. Sin embargo, se espera que el papa continúe promoviendo el diálogo, la paz y la justicia social en sus mensajes y acciones.

La tensión entre Trump y el papa León XIV refleja la polarización política que se vive en Estados Unidos y en el mundo. Las críticas del expresidente a la postura pacifista del papa podrían tener consecuencias significativas en la relación entre el Vaticano y Estados Unidos, así como en la percepción de la Iglesia católica por parte de ciertos sectores políticos y sociales. El incidente pone de manifiesto la creciente división entre aquellos que favorecen una política exterior de fuerza y aquellos que abogan por el diálogo y la cooperación internacional.





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