Donald Trump atribuye la probable pérdida del Congreso a su ausencia en las urnas, mientras la Casa Blanca culpa a candidatos republicanos de baja calidad.

El presidente Donald Trump afirmó categóricamente que el Partido Republicano habría obtenido una victoria aplastante en las recientes elecciones de mitad de mandato si su nombre hubiera figurado en la boleta electoral. Esta declaración constituye la reacción inmediata ante las señales claras de que los demócratas están a punto de recuperar el control de la Cámara de Representantes, lo que representa un duro revés político para la administración actual.

La postura oficial de la Casa Blanca

La administración en la Casa Blanca mantuvo una actitud desafiante y crítica frente al posible escenario electoral adverso. Un funcionario de alto nivel declaró explícitamente que la calidad de los candidatos republicanos era insuficiente, cuestionando la eficacia de las campañas que el propio mandatario había respaldado personalmente. Se argumentó que Trump realizó un mejor trabajo promocionando a los candidatos en la boleta que los propios aspirantes a cargos públicos, quienes viajaron por todo el país recabando apoyo bajo su égida.

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El ambiente en la residencia presidencial cambió drásticamente a medida que aumentaba la probabilidad de que los demócratas infligieran este revés, amenazando con poner fin a dos años de poder ejecutivo consolidado. Aunque inicialmente se mostró cauteloso, el tono se volvió agrio conforme cerraban las urnas, reflejando la frustración interna ante la perspectiva de una oposición más fuerte en el Congreso.

Conflicto con Fox News y estrategias de campaña

Donald Trump dirigió ataques feroces contra la cadena conservadora Fox News, culpándola directamente de la mala cobertura y la caída de audiencia durante el proceso electoral. Publicó en sus redes sociales que la cadena estaba en su contra y calificó a un presentador como "tonto como una piedra". Atribuyó una caída del veintisiete por ciento en la audiencia a que dedicaban demasiado tiempo a cubrir a los demócratas, a pesar de haber instado a sus seguidores a fingir su presencia en la boleta durante mítiles diarios.

El mandatario utilizó su plataforma Truth Social para criticar duramente las encuestas realizadas por la emisora, calificándolas sistemáticamente como las peores posibles. Esta hostilidad mediática coincidió con la organización de una recepción privada en el Salón Este de la Casa Blanca, donde ministros y asesores políticos siguieron el recuento de votos sin acceso para periodistas.

Tensiones diplomáticas y costos económicos

La Casa Blanca restó importancia a las encuestas que mostraban la indignación pública por la guerra contra Irán y el aumento consiguiente del costo de vida. Un portavoz aseguró que quienes votaron por los demócrata se arrepentirían cuando los precios de la gasolina cayeran tras resolverse el conflicto, aunque advirtió sobre los riesgos de una lista de demócratas liberales extremistas. Esta narrativa buscaba contrarrestar la percepción negativa sobre la gestión económica y geopolítica actual.

Se permitió el consumo de comida para llevar de The Cheesecake Factory durante la recepción, un gesto simbólico dirigido hacia el expresidente Barack Obama, quien anteriormente comparó las renovaciones de la Casa Blanca con un establecimiento de esa cadena bajo el régimen de Saddam Hussein. Esta decisión refleja la mentalidad de aislamiento que parecía imponerse entre el personal cercano al presidente.

Implicaciones futuras para el gobierno

Con las probabilidades cada vez mayores de que los demócratas ganen tanto la Cámara de Representantes como el Senado, se perfila el fin del período de mayor poder para Donald Trump y su dominio sobre el Partido Republicano. El mandatario ya había especulado sobre la posibilidad de reanudar operaciones militares a gran escala tras las elecciones, aunque también mencionó la cercanía de un acuerdo con Irán a principios de semana.

Independientemente del resultado final, la determinación del presidente de detener a la izquierda radical se fortalecerá según las declaraciones oficiales. La preparación para un Congreso dividido o controlado por la oposición marca un nuevo capítulo en la política estadounidense, donde la lealtad partidista y la estrategia electoral seguirán siendo puntos de fricción central.