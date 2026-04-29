Trump Ataca a Canciller Alemán y Amenaza a Irán con un Cambio de Estrategia

El expresidente Trump critica duramente al canciller alemán Merz por sus comentarios sobre las negociaciones con Irán y advierte que ha terminado la 'diplomacia amable', mostrando una imagen con un fusil de asalto.

El expresidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura crítica contra el canciller alemán Friedrich Merz el martes, después de que este último expresara su opinión sobre las negociaciones en curso con Irán .

Merz había comentado que Irán estaba 'humillando' a Washington en la mesa de negociaciones relativas al conflicto actual. La respuesta de Trump, publicada en su red social Truth Social, fue contundente: 'El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!

'. Esta declaración, cargada de indignación, se produce en un momento crítico, ya que las negociaciones de paz con Teherán se encuentran en un punto muerto, con pocas señales de progreso. La situación se complica aún más por el escepticismo de Washington ante una reciente propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el transporte de hidrocarburos.

Irán había bloqueado este estrecho tras el inicio del conflicto, desencadenado por ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. Según informes de The Wall Street Journal, el presidente Trump desconfía profundamente de la oferta iraní, considerando que podría ser una táctica dilatoria en medio del frágil alto el fuego vigente entre las partes.

Durante una cena de Estado en la Casa Blanca el mismo martes, Trump afirmó ante el rey Carlos III de Inglaterra y otros dignatarios que Teherán había sido 'vencido militarmente'. Sin embargo, Amir Akraminia, portavoz del ejército iraní, contradijo esta afirmación en una entrevista televisiva, declarando que la república islámica no considera 'que la guerra haya terminado' y que Teherán 'no confía en Estados Unidos'.

La última propuesta de Teherán, transmitida a través del mediador Pakistán y analizada por Trump y sus asesores el lunes, establece líneas rojas que abordan cuestiones delicadas como el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz. El plan, según la agencia de noticias Fars, contempla que Teherán flexibilice su control sobre el estrecho y que Washington levante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, mientras se continúan negociaciones más amplias y exhaustivas.

Esta propuesta busca un equilibrio entre las demandas de ambas partes, pero la desconfianza mutua y las declaraciones beligerantes dificultan su implementación. La complejidad de la situación se ve agravada por la intervención de actores externos y la volatilidad de la región. Trump ha dejado claro que su paciencia con Irán ha llegado a su fin, adoptando una postura mucho más dura y amenazante. En un mensaje en su red social, Trump declaró: 'Se acabó el señor amable'.

Esta frase refleja un cambio significativo en su enfoque hacia Irán, abandonando la diplomacia conciliadora en favor de una retórica más agresiva.

'Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!

', añadió en su publicación en Truth Social. Para enfatizar su mensaje, Trump acompañó su publicación con una imagen de sí mismo portando un fusil de asalto, gafas negras y con un fondo de montañas desérticas plagadas de explosiones. Esta imagen, altamente simbólica, transmite un mensaje de fuerza y determinación, y busca intimidar a Irán.

La escalada retórica de Trump ha generado preocupación en la comunidad internacional, que teme que pueda socavar los esfuerzos diplomáticos y aumentar el riesgo de un conflicto más amplio en la región. La situación exige una gestión cuidadosa y una búsqueda de soluciones pacíficas que tengan en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. La falta de confianza y la polarización política dificultan el diálogo, pero la necesidad de evitar una nueva guerra en Medio Oriente es imperativa





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