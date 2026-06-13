Trump atrapado en el eterno conflicto entre Israel e Irán

Análisis de cómo Trump, al romper el acuerdo nuclear y bombardear instalaciones iraníes, quedó atrapado en una guerra sin fin en Medio Oriente, con Irán cerrando el Estrecho de Ormuz y buscando venganza.

Muchos actores políticos tienen responsabilidad en el entramado bélico de Medio Oriente , y todo indica que el presidente estadounidense, Donald Trump , pecó de ingenuidad al involucrarse sin comprender las profundas dinámicas regionales.

Hoy, ni sus amenazas ni sus decisiones unilaterales pueden sacarlo del callejón sin salida en el que se encuentra. Israel e Irán son viejos lobos de mar en los conflictos de esa región; por diferentes vías han atrapado a Trump en una confrontación que parece no tener fin. A lo largo de décadas, tanto republicanos como demócratas han intentado mediar sin éxito.

En la actualidad, Irán enfrenta severas sanciones económicas que lo tienen arrinconado, pero cuenta con aliados poderosos como China y Rusia que lo mantienen a flote. En 2015, Teherán permitió que inspectores nucleares de la ONU evaluaran sus instalaciones en el marco del acuerdo 5+1, pero Trump, al llegar a su primer mandato, decidió romper ese pacto, lo que exacerbó las tensiones. Irán rechaza la existencia de Israel por motivos ideológicos, religiosos y geopolíticos.

El régimen teocrático chiíta considera a Israel un Estado ilegítimo y una potencia colonial implantada en tierras islámicas, además de percibirlo como el principal aliado de su mayor adversario: Estados Unidos. Para su segundo mandato, Trump decidió escuchar a su principal aliado en Medio Oriente, Israel, que prioriza eliminar el desarrollo nuclear iraní porque representa una amenaza existencial.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que el programa nuclear iraní es una amenaza para la región y el mundo. Como resultado, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares clave en Irán (Fordow, Natanz e Isfahán) durante la madrugada del 22 de junio de 2025. La operación Martillo de Medianoche fue ordenada por Trump y ejecutada con bombarderos furtivos B-2 utilizando bombas antibúnker GBU-57. Trump presumió al mundo que había eliminado esa amenaza nuclear.

Pero después vino la guerra: Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados a gran escala contra Irán el pasado 28 de febrero. Desde entonces, lo que parecía una operación quirúrgica se ha convertido en más de 100 días de conflicto abierto. El régimen iraní respondió atacando bases estadounidenses en varios países de la región y cerró el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial. Esto atrapó a Trump, quien ya no pudo retroceder.

Teherán busca vengar la muerte del ayatolá Jamenei, ocurrida durante los bombardeos, lo que ha endurecido aún más la postura iraní. La escalada ha provocado un aumento en los precios del petróleo y ha generado preocupación global por una posible interrupción del suministro energético. Hoy, el único dispuesto a terminar con este capítulo de la guerra eterna se llama Trump, quien en más de 38 ocasiones ha anunciado que la paz está por firmarse con Irán.

Sin embargo, ni su aliado Israel -con quien ya tiene muchos desacuerdos sobre la estrategia a seguir- cree que la paz esté a la vista. Trump ha intentado mediar a través de enviados especiales, pero las condiciones de Irán, que incluyen el levantamiento total de las sanciones y el reconocimiento de su programa nuclear pacífico, son inaceptables para Washington y Tel Aviv.

Mientras tanto, China y Rusia han reforzado su apoyo a Irán, proporcionando asistencia económica y militar, lo que complica aún más el panorama. El juego de la guerra es algo serio, pero Trump no lo entendió; ahora se enfrenta a una crisis sin una estrategia de salida clara, mientras el conflicto continúa cobrando vidas y desestabilizando toda la región





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