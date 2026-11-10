Trump bromea con nombrar a Dana White secretario de prensa de la Casa Blanca

Trump asegura que solo bromeaba al ofrecer a Dana White el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca, en medio de cambios en su equipo tras las elecciones.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que solo estaba bromeando cuando dijo que nombraría a Dana White, director de la UFC, como su próximo secretario de prensa de la Casa Blanca. La declaración llega después de que Trump anunciara en las redes sociales que había ofrecido el puesto a su amigo cercano, un anuncio que generó atención inmediata en Washington y en el mundo del deporte de combate.

El episodio se produce tras las contundentes derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes. Según la información disponible, Trump reorganizó su administración el viernes al reemplazar a su jefe de gabinete y, el sábado, publicó el mensaje en el que aseguraba haber ofrecido el cargo de secretario de prensa a White.

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Trump describe la oferta como una broma

Trump explicó el domingo que se trataba simplemente de una broma. Hablando con periodistas en Florida, antes de partir hacia la Casa Blanca, afirmó que estaba bromeando, aunque creía que a Dana White le gustaba la idea y lo describió como un hombre muy capaz.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que White había rechazado la oferta, calificada de poco convencional. Según ese medio, un colaborador de Trump también confirmó que se trataba de una broma. Las declaraciones del presidente se dieron a conocer el mismo día en que hizo el anuncio original.

White reaccionó al mensaje compartiendo en Instagram la publicación de Trump, acompañada de una imagen suya de pie detrás del podio de la sala de prensa de la Casa Blanca. La imagen llevaba el texto 'Pasemos al siguiente capítulo', una frase que alimentó las especulaciones sobre una posible incorporación al gobierno.

White evita confirmar si aceptaría el cargo

Dana White no aclaró si consideraba seriamente el puesto. En una rueda de prensa celebrada el sábado con motivo de un evento de boxeo, White indicó que planeaba reunirse con Trump el lunes, pero no dio más detalles sobre esa conversación.

En cambio, White centró sus declaraciones en sus ambiciones empresariales. Habló de expandir la organización de boxeo Zuffa, que también dirige junto con patrocinadores saudíes, y de organizar más eventos de la misma en todo el mundo. Su enfoque dejó claro que su principal prioridad sigue siendo el crecimiento de sus empresas deportivas.

Cambios en el equipo presidencial tras las elecciones

La reorganización del equipo de Trump se produce después de que los candidatos demócratas obtuvieran victorias históricas, incluso en áreas que los republicanos habían controlado durante décadas. Como resultado, el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

En ese contexto, Trump nombró a Miller, su antiguo asesor, como nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles. Miller es considerado el artífice de las políticas migratorias de línea dura de la administración, por lo que su ascenso marca un cambio relevante en el núcleo del gobierno.

Actualmente, la Casa Blanca no tiene secretario de prensa. Trump había confiado brevemente el puesto a Katie Zacharia, quien mostró titubeos tanto ante el atril como en las entrevistas, y renunció al cargo cinco días después. El puesto llevaba vacante desde que Karoline Leavitt lo dejó a finales de agosto.

La relación con la UFC y el evento de junio

La relación entre Trump y Dana White es estrecha. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha asistido con White a varios eventos de la UFC, lo que refuerza el vínculo personal entre ambos.

En junio, Trump llevó a White y al deporte al jardín sur de la Casa Blanca para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y su propio cumpleaños número 80. Para el evento se construyó cerca de la residencia presidencial un octágono de malla metálica bajo 'La Garra', un arco metálico con forma de nave espacial equipado con luces, sonido y pantallas gigantes.