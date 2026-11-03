Trump busca interferir en las elecciones de mitad de mandato y la justicia lo bloquea

La Corte Suprema de EE.UU. detiene los intentos de Donald Trump para influir en las elecciones de mitad de mandato, mientras millones de estadounidenses votan bajo condiciones climáticas adversas y sin fraudes generalizados.

El martes marca el cierre de la jornada electoral en las elecciones de mitad de mandato de este año, un momento definido por una incertidumbre significativa derivada de los intentos del presidente Donald Trump por interferir en la administración de los procesos electorales estatales. A lo largo de este año, la administración ha sembrado dudas sobre la legitimidad de los resultados en el hipótesis de que los republicanos perdieran el control del Congreso, generando un clima de tensión sin precedentes. Millones de estadounidenses ya han depositado sus votos anticipados, y las cifras preliminares indican que la participación superará la registrada en las últimas elecciones intermedias.

A pesar de la retórica agresiva sobre un supuesto fraude electoral masivo, la votación ha transcurrido con relativamente pocos incidentes hasta la fecha. Sin embargo, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional han llevado a cabo operaciones agresivas, incluyendo una redada de alto perfil antes del amanecer en California que resultó en más de dos docenas de arrestos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para influir en el equilibrio de poder en el Congreso, aunque los tribunales federales han intervenido repetidamente para frenar estas iniciativas.

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Bloqueos judiciales a las maniobras del gobierno

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la noche del lunes un intento del gobierno de Trump para obligar a California a rechazar miles de boletas electorales como parte de su investigación sobre votantes no ciudadanos. Este fallo fue una victoria crucial para las garantías electorales, ya que el registro de arrestos y acusaciones del propio gobierno ha confirmado lo que las investigaciones estatales han demostrado durante años: que los casos de extranjeros votando son extremadamente raros.

En un fallo paralelo emitido la misma noche, un juez federal ordenó al gobierno detener inmediatamente el envío de listas de votantes presuntamente no ciudadanos a los funcionarios electorales locales. Estos eventos ocurrieron tras otra derrota significativa para el presidente en la Corte Suprema, donde se rechazó hace menos de dos meses su intento de restringir el voto por correo modificando los procedimientos del Servicio Postal. Estas directivas formaban parte de dos decretos firmados durante su segundo mandato que buscaban federalizar aspectos de la elección, desafiando la autoridad constitucional que otorga a los estados el control de las reglas electorales.

Preparativos para un día electoral complejo

El Departamento de Justicia planeaba desplegar su mayor esfuerzo hasta la fecha para supervisar los centros de votación en los 50 estados el día de las elecciones, una medida que fue contrarrestada por una movilización aún mayor de demócratas y grupos aliados. A instancias directas del presidente, la administración había iniciado demandas para bloquear la certificación de los resultados en Alaska si el Senado caía bajo control demócrata. Paralelamente, las afirmaciones falsas de Trump sobre fraude han obligado a funcionarios electorales y grupos demócratas a prepararse para la posibilidad de que agentes de inmigración o funcionarios federales se presenten en las urnas, aunque la administración ha insistido en que no habrá personal armado custodiando los centros.

Impacto climático y logístico en la votación

Las condiciones meteorológicas están afectando directamente la capacidad de los votantes para ejercer su derecho, especialmente en regiones críticas. Fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México han dificultado el acceso a los centros de votación. La Nación Navajo anunció cambios en múltiples ubicaciones y, en el condado rural de San Juan, Utah, se permitió la votación electrónica para asegurar que los residentes alcanzaran las boletas. En Florida, las inundaciones en ocho condados también provocaron cambios de última hora en la logística de los centros electorales.

En la Costa Este, los centros abrieron la mañana del martes con interrupciones menores. En el condado de Westchester, Nueva York, un fallo técnico en las máquinas que aceptan boletas de papel obligó a los funcionarios a colocar las papeletas en bolsas de emergencia para un recuento posterior, asegurando que las boletas permanecerían seguras. Este incidente resalta la fragilidad operativa frente a los desafíos políticos, mientras que la administración Trump sigue intentando utilizar el poder presidencial para inclinar la balanza en unas elecciones que determinarán el futuro control del Congreso estadounidense.