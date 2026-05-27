Trump condiciona acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

El presidente de EE.UU., Donald Trump, exige a sus aliados en el Golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Qatar, que se adhieran a los Acuerdos de Abraham y establezcan relaciones diplomáticas con Israel como condición para firmar un acuerdo de paz con Irán. La medida busca presionar a las naciones sunitas para que normalicen vínculos con el Estado judío, mientras las negociaciones con Irán avanzan a través de mediadores paquistaníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , condicionó este miércoles la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Qatar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones diplomáticas con Israel , como ya hicieron otras naciones árabes de la región con el Estado judío, como Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump afirmó que sus aliados le deben ese gesto por haber debilitado militarmente a Irán, la gran nación chiita considerada hereje por los sunitas. Trump planteó esta cuestión durante una conversación telefónica con líderes y representantes de las ricas naciones sunitas del golfo Pérsico y de Medio Oriente: Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía, como parte de las negociaciones de paz con Irán.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio. Sin embargo, Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

La Administración anterior del demócrata Joe Biden buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Bahréin, Sudán y Marruecos.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana las negociaciones, a través de los mediadores paquistaníes, para lograr un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada en febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz. Trump plantea ahora también la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Qatar, a los Acuerdos de Abraham.

El presidente estadounidense insistió en que no está seguro de que deba cerrar el acuerdo si esos países no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham. Esta postura representa una presión significativa sobre los aliados árabes, que deben elegir entre normalizar relaciones con Israel o arriesgarse a quedar fuera de un posible acuerdo con Irán que podría estabilizar la región.

La comunidad internacional observa con atención estos movimientos, ya que podrían redefinir las alianzas en Oriente Medio y afectar el equilibrio de poder entre sunitas y chiitas, así como la resolución del conflicto palestino-israelí. La situación es compleja y requiere un análisis profundo de las implicaciones a largo plazo para la paz y la seguridad en la región





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