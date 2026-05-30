Trump considera organizar un mitin en Washington tras cancelaciones de artistas en eventos del 250 aniversario

El expresidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de encabezar un mitin en Washington D.C. después de que varios artistas cancelaran su participación en los conciertos del 250 aniversario de Estados Unidos, Veranstaltungen que se politizaron según los músicos.

Poco después de que se anunciara una serie de conciertos cerca del feriado del 4 de julio, varios grupos cancelaron su participación, alegando que el evento se había politizado.

Esta decisión generó una respuesta del expresidente Donald Trump, quien el sábado declaró que estaba considerando encabezar un mitin en Washington D.C. como reacción a las bajas de artistas en las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Los eventos, que iban a comenzar el 25 de junio como parte de una gran exposición en el National Mall, estaban organizados por Freedom 250, una entidad público-privada con respaldo de Trump.

En su plataforma Truth Social, el expresidente publicó: "Estoy pensando en traer a la atracción número uno en cualquier lugar del mundo, el hombre que reúne audiencias mucho mayores que Elvis en su mejor momento… y el hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia", refiriéndose a sí mismo. Trump añadió que ha pedido a sus asesores que evalúen "la viabilidad" de un mitin llamado "AMERICA IS BACK" ("Estados Unidos ha vuelto").

"El miércoles, en Washington, a la misma hora y en el mismo lugar", especificó, en un evento donde "solo los grandes patriotas estén invitados". Esta amenaza de contraevento se produce después de que artistas como la cantante de country Martina McBride y el roquero Bret Michaels, líder de la banda Poison, retiraran su apoyo a los actos respaldados por la Casa Blanca.

Michaels explicó en Facebook: "Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que acepté que fuera". Trump ha intentado marcar su huella en las celebraciones del bicentenario, que incluyen un evento de artes marciales mixtas en una arena construida especialmente en los jardines de la Casa Blanca, programado para el 14 de junio, fecha que coincide con su 80º cumpleaños. (AFP





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