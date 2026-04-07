Trump conversa con la tripulación de Artemis II tras romper récord espacial

El expresidente Donald Trump se comunicó con los astronautas de la misión Artemis II, felicitándolos por su hazaña de romper un récord espacial y explorando la cara oculta de la Luna. La conversación abordó la experiencia de los astronautas, incluyendo los desafíos de la comunicación y las observaciones científicas realizadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo una conversación con los cuatro tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II la noche del lunes 6 de abril. Durante este enlace directo, el expresidente Trump expresó su gratitud por el coraje de los astronautas, en un momento histórico que conectó la Tierra con el espacio profundo.

En un intercambio que capturó la atención del mundo, Trump rememoró la ambición de retornar la bandera estadounidense a la Luna, con la intención de dejar una huella perdurable y establecer una presencia humana permanente en el satélite natural. Este diálogo, tras la trascendental hazaña de la tripulación al superar el récord de distancia más lejana alcanzada por humanos en el espacio, brindó un vistazo a las experiencias y reflexiones de los astronautas, inmersos en una misión de exploración sin precedentes.\La conversación se centró en las experiencias vividas durante la misión, incluyendo el periodo de 40 minutos de incomunicación con la Tierra, un desafío inherente a la exploración lunar. Trump indagó sobre las sensaciones de los astronautas durante este tiempo crítico, a lo que el astronauta Victor Glover respondió describiendo una combinación de concentración científica y serenidad personal. Glover, que estaba involucrado en la toma de observaciones científicas cruciales de la cara oculta de la Luna, relató cómo la intensa actividad y la concentración en la misión mitigaron la sensación de aislamiento. Este relato refleja la dedicación y la preparación meticulosa de la tripulación, que enfrentó las complejidades del viaje espacial con profesionalismo y determinación. La misión Artemis II, que despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, representa un hito en la exploración espacial, con la meta de establecer una base lunar y preparar el camino para futuras misiones a Marte. La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, está desempeñando un papel fundamental en este ambicioso proyecto, que busca expandir los límites del conocimiento humano y la presencia en el cosmos.\La tripulación de Artemis II, a bordo de la nave Integrity, no solo superó el récord de distancia más lejana alcanzada por humanos en el espacio, sino que también llevó a cabo valiosas investigaciones científicas. Durante su paso por el lado oscuro de la Luna, los astronautas realizaron observaciones detalladas, incluyendo el estudio de matices de color que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre la composición mineralógica lunar y su historia geológica. Además, la tripulación presenció un eclipse solar total de 53 minutos, un fenómeno que no pudo ser apreciado desde la Tierra debido a la posición de la Luna. Estos eventos, combinados con la pérdida de comunicación con la NASA en Houston, Texas, por 40 minutos, añadieron una dimensión única a la experiencia espacial. La misión Artemis II no solo es un regreso a la órbita lunar después de medio siglo, sino que también es un testimonio del espíritu humano de exploración y un paso crucial para la expansión de la humanidad en el espacio. El éxito de esta misión es un paso significativo en la preparación para futuras exploraciones más allá de la Luna, incluyendo la ambiciosa meta de alcanzar Marte





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