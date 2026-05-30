Trump critica al papa León XIV y al alcalde de Chicago en mensaje sobre Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para atacar al papa León XIV, acusándolo de no entender que Irán no debe tener armas nucleares, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a quien llamó inútil. Este mensaje se produce después de que Johnson visitara el Vaticano y se reuniera con el pontífice, y en medio de las repetidas diferencias entre Trump y el papa en temas migratorios y de política exterior, especialmente tras la ofensiva militar contra Irán. Trump también aprovechó para reforzar sus críticas hacia el alcalde de Chicago, ciudad santuario que se resiste a colaborar con las redadas migratorias federales, y amenazó con enviar a la Guardia Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha vuelto a criticar este sábado al papa León XIV en relación con Irán , en un mensaje en redes sociales que también-apunta-al-alcalde-de- Chicago -Brandon-Johnson-Alguien-deberia-explicarle-al-papa-que-el-alcalde-de- Chicago -es-un-inutil-y-que-Iran-no-puede-tener-un-arma-nuclear-escribio-el-republicano-en-una-breve-publicacion-en-Truth-Social-en-la-que-compartia-dos-mensajes-publicados-el-viernes-en-X-por-Johnson-que-ha-visitado-el- Vaticano -y-se-ha-reunido-ahi-con-el-pontifice- Trump -y-Leon-XIV-han-mostrado-en-mas-de-una-ocasion-sus-diferencias-en-temas-como-las-politicas-migratorias-o-la-guerra-de-Iran-El-papa-estadounidense-ha-criticado-abiertamente-la-ofensiva-militar-iniciada-por-EE-UU-e-Israel-contra-la-republica-islamica-el-pasado-28-de-febrero-y- Trump -ha-llegado-a-decir-que-Leon-XIV-pone-en-peligro-a-muchos-catolicos-y-a-muchas-personas-porque-si-de-el-dependiera-estaria-bien-que-Iran-tenga-un-arma-nuclear-El-magnate-neoyorquino-tambien-ha-criticado-publicamente-en-numerosas-ocasiones-al-regidor-de- Chicago -al-que-ha-llamado-incompetente-y-ha-acusado-de-promover-el-crimen-en-la-ciudad-Tambien-ha-censurado-la-negativa-de-la-urbe-una-de-las-mayores-ciudades-santuario-de-EE-UU-a-colaborar-con-las-agencias-federales-de-inmigracion-que-han-llevado-intensas-redadas-desde-que-retorno-a-la-Casa-Blanca-en-enero-de-2025-y-ha-amenazado-con-enviar-contingentes-de-la-Guardia-Nacional-a- Chicago .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este sábado al papa León XIV en relación con Irán, en un mensaje en redes sociales que también-apunta-al-alcalde-de-Chicago-Brandon-Johnson-Alguien-deberia-explicarle-al-papa-que-el-alcalde-de-Chicago-es-un-inutil-y-que-Iran-no-puede-tener-un-arma-nuclear-escribio-el-republicano-en-una-breve-publicacion-en-Truth-Social-en-la-que-compartia-dos-mensajes-publicados-el-viernes-en-X-por-Johnson-que-ha-visitado-el-Vaticano-y-se-ha-reunido-ahi-con-el-pontifice-Trump-y-Leon-XIV-han-mostrado-en-mas-de-una-ocasion-sus-diferencias-en-temas-como-las-politicas-migratorias-o-la-guerra-de-Iran-El-papa-estadounidense-ha-criticado-abiertamente-la-ofensiva-militar-iniciada-por-EE-UU-e-Israel-contra-la-republica-islamica-el-pasado-28-de-febrero-y-Trump-ha-llegado-a-decir-que-Leon-XIV-pone-en-peligro-a-muchos-catolicos-y-a-muchas-personas-porque-si-de-el-dependiera-estaria-bien-que-Iran-tenga-un-arma-nuclear-El-magnate-neoyorquino-tambien-ha-criticado-publicamente-en-numerosas-ocasiones-al-regidor-de-Chicago-al-que-ha-llamado-incompetente-y-ha-acusado-de-promover-el-crimen-en-la-ciudad-Tambien-ha-censurado-la-negativa-de-la-urbe-una-de-las-mayores-ciudades-santuario-de-EE-UU-a-colaborar-con-las-agencias-federales-de-inmigracion-que-han-llevado-intensas-redadas-desde-que-retorno-a-la-Casa-Blanca-en-enero-de-2025-y-ha-amenazado-con-enviar-contingentes-de-la-Guardia-Nacional-a-Chicago





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Papa León XIV Irán Brandon Johnson Chicago Migración Vaticano Armas Nucleares Guardia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump se reúne con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre IránEl presidente Donald Trump se reunirá con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre Irán en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr un acuerdo de paz.

Read more »

Donald Trump anuncia decisión final sobre posible acuerdo de paz con IránEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se prepara para tomar una decisión final sobre el posible acuerdo de paz con Irán, que podría poner fin a la guerra en el país

Read more »

Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con IránTrump ha exigido a la República Islámica que debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz

Read more »